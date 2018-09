Darum geht es: Was sind wohl die besten Karrieretipps, die erfolgreiche Spitzenmanager bekommen haben? Welchen Werten, Prinzipien und Einsichten folgen sie? Das Buch Der beste Rat, den ich je bekam versammelt nach eigenen Angaben "die Quintessenzen von Jahrzehnten an Führungs- und Lebenserfahrung von außerordentlich erfolgreichen Unternehmern und Managern." Autor und Unternehmensberater Frank Arnold will mehr Erfahrung, als ein Einzelner jemals sammeln kann, zusammengetragen haben. Immerhin stellt er die besten Tipps von Managern aus den verschiedensten Branchen, Ländern und Generationen vor. Befragt hat er unter anderem Warren Buffett, Roland Berger, Josef Ackermann oder Richard Branson.

Die besten Tipps: Die wüssten Sie jetzt gerne, oder? Wir möchten sie aber nicht verraten – schließlich sollte man dazu das Buch lesen.



Verständlichkeit und Sprache: Die kompakten eigenständigen Geschichten sind unterhaltsam und prägnant, die Sprache ist klar und verständlich. Allerdings stammen diese nicht aus der Feder von Frank Arnold, sondern von den Befragten selbst.

Minuspunkte: Für das Buch Der beste Rat, den ich je bekam befragte der Unternehmensberater Top-Manager aus den USA, der Schweiz und Deutschland. Warum er sich auf diese Länder beschränkt, erklärt er leider nicht. Dabei wären auch die Werte, Prinzipien und Einsichten von Managern anderer Nationen interessant gewesen. Auch enttäuschend das Geschlechterverhältnis – 98 Männer und 7 Frauen.

Bewertung: Alles in allem ist Der beste Rat, den ich je bekam ein spannendes Buch, denn die verschiedenen Top-Manager und Unternehmer geben persönliche Einblicke, die zum Teil sehr überraschen.