Nur kurze Zeit nach einer Katastrophe sind sie vor Ort, um zu helfen: die Nothelfer der Welthungerhilfe. Und obwohl die Arbeitsorte verschieden sind, ist ihr Arbeitsalltag am Katastrophenort meist gleich: Er beginnt früh und endet stets spät. "Die Koordination und Absprache, wer was wo macht, ist sehr zeitintensiv. Denn zunächst versuchen wir in Gesprächen mit Betroffenen herausfinden, was ihre vorrangigen Bedürfnisse sind", sagt Birgit Zeitler vom Nothilfe-Team der Welthungerhilfe. Um eine schnelle und nachhaltige Lieferung der Hilfsgüter zu garantieren, stimmen sich die Helfer mit anderen Organisationen, Behörden und Amtspersonen des jeweiligen Einsatzlandes ab.



Zeitler ist seit 1996 für die Welthungerhilfe im Einsatz. Ihr Job führte die 48-jährige Agraringenieurin bisher unter anderem nach Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Kenia, Ruanda, Irak, Haiti, Sri Lanka, Somalia und Südostasien.

Das Hauptanliegen der Nothilfe-Teams ist dabei die Unterstützung der Betroffenen mit Hilfsgütern. Dazu fahren sie in die Gebiete, in denen die Zerstörung am größten ist und prüfen genau, was wirklich gebraucht wird und wie groß die Schäden sind. "Eine wichtige Frage ist dabei immer die Logistik: Woher kommen die Hilfsgüter und wie werden sie zu den Menschen geschafft, wenn auch die Infrastruktur zerstört ist?", sagt Zeitler. Besonderen Wert lege die Welthungerhilfe darauf, die Hilfsgüter möglichst vor Ort einzukaufen, um den lokalen Markt anzukurbeln sowie die Transportwege und -kosten so gering wie möglich zu halten.

Zu den Aufgaben gehört aber auch Büroarbeit, denn die Nothelfer dokumentieren genau, was sie in einem Land machen. Sie schreiben Berichte, erstellen Listen für die Verteilungen und legen Finanzdokumentationen an.



Da es bei den Einsätzen der Welthungerhilfe häufig darum geht, die Verteilung von Hilfsgütern zu organisieren, legen die Mitarbeiter zunächst gemeinsam mit anderen Organisationen fest, an wen sich eine Verteilung richtet und wer berechtigt ist, Hilfsgüter zu beziehen. Nach welchen Kriterien dies erfolgt, wird ebenfalls mit den Kooperationspartnern und den zuständigen Behörden besprochen und festgelegt. "Wir erstellen dann Listen und kümmern uns um die Beschaffung der Hilfsgüter, den Transport, gegebenenfalls die Lagerung sowie die Verteilung. Unsere schriftlichen Berichte schicken wir an die Zentrale in Bonn sowie an unsere Geldgeber." Außerdem gehörten Koordinierungstreffen zur Arbeit vor Ort. Und die Helfer schreiben Projektanträge.



Nach jedem Einsatz kommen die Notfallhelfer der Welthungerhilfe zum sogenannten "Debriefing" nach Bonn, wo sie in der Zentrale Bericht über ihren Einsatz erstatten.



Und sind sie nicht an einem Katastrophenort im Einsatz, werden sie gelegentlich auch kurzfristig für Personaleinsätze ins Ausland geschickt. Denn die Organisation engagiert sich außer in der Katastrophenhilfe auch beim Wiederaufbau und ist in langfristige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in mehr als 30 Ländern eingebunden.

Das persönliche Risiko gut abwägen

Einen anerkannten Ausbildungsberuf "Nothelfer" gibt es nicht. Vielmehr ist es ein Sammelbegriff für die vielen Quereinsteiger aus unterschiedlichen Berufszweigen wie etwa Logistiker, Bauingenieure, Wasser-, Sanitär- oder Kfz-Fachkräfte. Allerdings bilden die verschiedenen Organisationen wie beispielsweise die Vereinten Nationen (UN), die Europäische Union oder die großen Hilfsorganisationen in Weiterbildungen (z.B. Management, Logistik, Ernährungssicherung oder Wash, kurz für Wasser, sanitäre Grundversorgung und Hygiene) ihre Mitarbeiter aus.

Wer über Auslandserfahrungen, Sprachkenntnisse und Erfahrungen bei Hilfsorganisationen verfügt, hat in der Regel gute Jobchancen. Allerdings sollte man sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, ob man auch unter schwierigen Bedingungen arbeiten kann. Denn die Arbeitsbelastung ist enorm und die Rahmenbedingungen anspruchsvoll, so dass der Job an persönliche Grenzen führt: Nothelfer müssen in der Regel innerhalb von 48 Stunden abreisebereit sein. Außerdem gibt es vor Ort meist weder Strom (sondern nur Generatoren) noch Wasser, die Unterbringungen sind in der Regel sehr einfach, das Klima anders, die Gefahr, krank zu werden, ist entsprechend hoch. Und der Umgang mit oftmals traumatisierten Menschen nicht einfach.

Der Job als Nothelfer hat aber auch viele positive Seiten. So arbeiten sie sehr selbstverantwortlich, mit einem gut funktionierenden Team und lernen viele unterschiedliche Menschen und abwechslungsreiche Aufgaben kennen. Denn kein Einsatz ist wie der andere. Und dass man Menschen in der Not helfen, im besten Fall das Überleben sichern kann, entschädigt für all die Strapazen.