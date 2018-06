Viele Beschäftigte klagen über Stress, mehr Arbeit und ständige Erreichbarkeit. Führt dieser Trend zu erhöhten krankheitsbedingten Fehlzeiten?



Anhaltspunkte dafür liefert unsere Infografik, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat. Die Arbeitslosenquote ist seit dem Jahr 2000 gesunken: von 9,6 auf 6,9 Prozent im Jahr 2013. 2005/2006 stieg die Quote zwar auf fast zwölf Prozent an, seither sinkt sie aber kontinuierlich. Der deutsche Arbeitsmarkt steht robust da.

Im gleichen Zeitraum stieg allerdings die Anzahl der Fehltage wegen Krankheit. 2000 fehlten die Arbeitnehmer im Schnitt 12,9 Tage – heute sind es fast 15 Tage. Die Zahl ist ein Durchschnittswert: Alle statistisch erfassten Tage wegen Arbeitsunfähigkeit werden addiert und auf die Gesamtzahl der Erwerbspersonen berechnet. Was hat zu dem Anstieg geführt?

In der Krankenstatistik führen neben Krebserkrankungen vor allem Muskel- und Skeletterkrankungen zu langen Ausfallzeiten. Besonders in körperlich anstrengenden Berufen haben die Beschäftigten Rückenprobleme und fallen oft lange aus. Auch gibt es heute mehr ältere Arbeitnehmer als noch vor 14 Jahren. Hinzu kommen psychische Erkrankungen: Erst seit wenigen Jahren gibt es den Begriff Burn-out: Seither werden unter dieser Krankheit viele Depressionserkrankungen subsumiert. Insbesondere bei den jüngeren Beschäftigten sind psychische Krankheiten die Hauptursache für lange Ausfälle. Allerdings vermuten manche Arbeitsmarktforscher auch, dass sich Mitarbeiter in wirtschaftlich schlechten Zeiten häufiger krank zur Arbeit schleppen.



Allgemein zeigt sich, dass sich viele Beschäftigte überlastet fühlen. Die Arbeitswelt ist schneller geworden, der Druck hat zugenommen. Die Möglichkeit zur ständigen Erreichbarkeit führt dazu, dass viele schlechter abschalten können. Viele arbeiten zwar freiwillig auch nach Feierabend und im Urlaub – allerdings hat diese Arbeitswut Folgen: Erst im Februar hatte eine Befragung der IKK classic festgestellt, dass gut elf Prozent der Erwerbstätigen sich nach eigenen Angaben schon einmal krank gemeldet haben, obwohl sie eigentlich gesund waren – und sich schlicht überlastet fühlten. Bei den Jüngeren im Alter zwischen 18 und 29 Jahren waren es sogar 22 Prozent.