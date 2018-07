Ein paar Minuten müssen Tino Grosche ausreichen, um ein ganzes Leben zu beschreiben. Fehlen Angehörigen und Freunden eines Verstorbenen die Worte für die Trauerrede, dann wird Grosche gebeten, das auszudrücken, was anderen schwer fällt: Er ist freiberuflicher Trauerredner. Doch wie beschreibt man einen Menschen, den man nicht kannte? "Ich muss herausfinden, wer der Verstorbene war, wie er gelebt und was ihn ausgemacht hat", sagt Grosche. "Und ich muss wissen, was die Angehörigen an ihm geschätzt haben."

In einem persönlichen Gespräch mit den Hinterbliebenen verschafft sich Grosche zunächst einen Überblick über den Ablauf der Trauerfeier. Hier kann er dank seiner Erfahrungen als Trauerredner und Ratgeber zugleich agieren. Wie könnte die Rede aussehen? Welche Inhalte sollten in die Rede einfließen? Grosche fragt nach Charakterzügen, die den Verstorbenen oder die Verstorbene treffend beschreiben, und nach wichtigen Stationen seines/ihres Lebens, die in der Rede hervorzuheben sind.

Er versucht so, einen Eindruck von der Person zu bekommen: Worauf hat sie besonderen Wert gelegt? Was macht sie einzigartig? Und vor allem: Welche Worte spenden Trost?

Jede Rede ist wieder aufs Neue eine Herausforderung. Der Trauerredner muss es allein über die Erzählungen schaffen, ein möglichst genaues Bild des Verstorbenen wiederzugeben. "Gute Abschiedsreden sind für mich nicht das Heruntererzählen von Datensammlungen, sondern das Aufzeigen biografischer Wendepunkte", sagt Grosche. "Es sind auch weniger die großen Gesten oder Auszeichnungen, um die die Hinterbliebenen trauern. Es sind die kleinen Dinge, die Menschen einzigartig machen."

Details lassen Verstorbene vor unserem geistigen Auge lebendig werden. "Geschichten und Anekdoten sind der Kern einer guten Abschiedsrede. Oftmals sind es schöne Momente, an die man sich erinnert", sagt der Experte.

Sind alle wichtigen Punkte besprochen, zieht sich Grosche zurück und macht sich ans Schreiben der Rede. Etwa zwei Stunden benötigt er dafür. Zuhause übt er die Rede dann vorab einmal ein. Alles in allem liegt der Zeitaufwand inklusive Anwesenheit auf der Trauerfeier bei etwa 5 bis 6 Stunden pro Auftrag.

Eine Generalprobe im Vorfeld der Bestattung vor den nahestehenden Angehörigen gibt es meist nicht. Hier liegt die Schwierigkeit in Grosches Arbeit. Schließlich könne er nie wissen, ob er die Rede nach den Vorstellungen der Angehörigen verfasst habe, sagt er. Zugleich hält er es aber nicht für sinnvoll, die Rede vor der Trauerfeier mit den Angehörigen abzusprechen. "Eine Rede wirkt anders als ein geschriebener Text. Bei der Rede werden rhetorische Stilmittel wie Betonungen und Pausen eingebaut, die dem Text seine Einzigartigkeit verleihen. Das ist bei dem geschriebenen Text nicht zu sehen."

Für seine Arbeit sind Geduld, ein souveränes Auftreten, Seriosität, Pietät sowie Feingefühl und Zuverlässigkeit besonders wichtig – und ebenso der richtige Umgang mit Menschen, die sich in einer besonderen Situation befinden. Natürlich müssen Trauerredner auch reden und schreiben können. Beides, so Grosche, müsse man schon zu einem guten Teil als Talent im Blut haben.

Die Berufsbezeichnung Trauerredner ist nicht geschützt. Auch ein einheitliches Berufsbild sowie eine Ausbildung gibt es nicht. Sprech- und Rhetoriktrainer können jedoch dabei helfen, das Halten von Reden zu verfeinern.

Schattenseiten an seiner Tätigkeit hat Grosche bisher nur bedingt entdecken können. Man gewöhne sich ab, "Auf Wiedersehen" zu sagen und man müsse ein wenig aufpassen, das Erlebte nicht mit ins Privatleben zu nehmen, sagt er. Davon abgesehen überwögen aber die positiven Seiten seiner Arbeit. "Mit meinen Worten kann ich bei Freunden und Angehörigen Erinnerungen an den geliebten Menschen wachrufen, die im Gedächtnis bleiben werden. Und ich kann Menschen in einer schweren Stunde begleiten. Das gibt mir das Gefühl, etwas Gutes beigetragen zu haben", sagt Grosche.