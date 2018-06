Die Mehrheit aller Berufe lässt sich entweder in klassische Männer- oder typische Frauenjobs einteilen. Daran hat sich in den vergangenen 35 Jahren kaum etwas verändert, wie eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt.



1976 waren insgesamt 98,6 Prozent aller Kindergärtner weiblich. Im Jahr 2010 lag die Quote immer noch bei 95,5 Prozent. Von den Maurern in Deutschland waren in den siebziger Jahren lediglich 0,1 Prozent weiblich, 2010 betrug der Frauenanteil 0,4 Prozent, wie die Infografik zeigt, die das Statistikportal Statista für ZEIT ONLINE aufbereitet hat.

Zugenommen hat der Frauenanteil dagegen im Groß- und Einzelhandel: Hier stieg er von 32,2 Prozent auf 43,9 Prozent. Die Männer eroberten sich dagegen den Kochberuf: Waren 1976 noch fast dreiviertel aller Beschäftigten in diesem Job Frauen, ist 2010 nur noch knapp jeder zweite Koch weiblich. Auch in den Führungspositionen stieg der Frauenanteil: Von 14,3 Prozent in den siebziger Jahren auf 21,4 Prozent im Jahr 2010.

Die Studie zeigt, dass sich Frauen vor allem Dienstleistungsberufe erobert haben, etwa im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei Banken und Versicherungen. Diese Berufe gelten weitgehend als "geschlechtsneutral", weil der Anteil der Männer und Frauen halbwegs ausgeglichen ist. Die IAB-Forscher definierten jeweils solche Jobs als klassischen Männer- oder Frauenberuf, in dem der Anteil eines Geschlechts bei über 70 Prozent aller Beschäftigten liegt.



Fördermaßnahmen bleiben ohne großen Effekt

Generell konzentrieren sich Frauen auch heute noch auf ein kleineres Berufsspektrum als Männer. In der Regel werden Frauenberufe schlechter bezahlt als vergleichbare Männerberufe. Auch die Aufstiegschancen und die Beschäftigungssicherheit sind geringer.



Fördermaßnahmen wie etwa der seit 2001 bundesweit durchgeführte Girls Day und sein Pendant, der Boys Day, an dem Mädchen in Männerberufe und Jungen in Frauenberufe schnuppern sollen, haben offenbar nach wie vor wenig Einfluss auf die Berufswahl. Die IAB-Forscher sehen die Ursache vor allem in der traditionellen Geschlechterrolle und den unterschiedlichen gesellschaftlichen Erwartungen an Jungen und Mädchen. Auch Fernsehen, Werbung und Medien beeinflussen die spätere Berufswahl.



Zugleich betonen die Autoren, dass auch die Personalauswahl in den Unternehmen eine Rolle spiele. So wurden bis vor wenigen Jahren Männer in Kindergärten als Bewerber häufiger abgelehnt. Und nach wie vor machen Mädchen die Erfahrung bei der Ausbildungsplatzsuche, dass ihnen schwer körperlich anstrengende Handwerksberufe wie etwa Maurer oder Dachdecker nicht zugetraut werden und sich Arbeitgeber lieber für den männlichen Bewerber entscheiden.



Die IAB-Forscher werteten die Datensätze aller sozialversicherungspflichtiger Beschäftigten, Leistungsbeziehern sowie aller bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitssuchend Gemeldeten in Westdeutschland aus. Weil aus Ostdeutschland Daten aus der Zeit vor der Wiedervereinigung fehlen, bildet die Studie insofern nur einen Teil Deutschlands ab.