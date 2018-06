Wenn Michael Plitzner einen seiner Hausbesuche macht, muss er oft hoch hinaus. Seine Patienten sind nämlich in Kirchtürmen und Glockenstühlen zu finden. Seine Patienten, das sind Glocken jeder Bauart und jeden Alters. Wann immer sie beschädigt sind, nicht mehr so klingen, wie sie sollten oder einfach nur gewartet werden müssen, kommt "Glockendoktor" Plitzner.

"Die Bezeichnung Glockendoktor ist natürlich nicht die wirkliche Berufsbezeichnung", sagt Plitzner. Richtig sei die Bezeichnung Glockenforscher.

Plitzner ist als Geschäftsführer des Europäischen Kompetenzzentrums für Glocken an der Hochschule in Kempten tätig, wo ihm für seine Forschungen ein Schall- sowie ein werkstoffwissenschaftliches Labor zur Verfügung steht. Für den Glockendoktor geht es stets um zwei Fragen: Was macht Glocken kaputt und wie müssen sie geläutet werden, damit sie möglichst lange halten?

Außer im Labor ist der Forscher aber vor allem vor Ort aktiv. Oft wird er von Gemeinden, Kirchenverbänden, Glockengießern oder Denkmalschützern angeheuert, um historische Glocken zu bewahren. Zu Beginn muss Plitzner klären, wie stark die Glocke beansprucht wird und in welchem Zustand das Material ist. Dazu misst er die Klangkörper. Dafür braucht er Beschleunigungssensoren, die die Vibrationen erfassen. Außerdem nutzt der Forscher Dehnungsmessstreifen, die die Struktur der Glocke und mögliche Verformungen verdeutlichen. Mit Mikrofonen zeichnet Plitzner außerdem den Klang auf. Die gesammelten Daten werden in ein Diagnoseprogramm auf einen Laptop übertragen.

"Es geht bei den Messungen um dynamische Prozesse. Dafür verwenden wir ähnliche Messtechnik wie im Fahrzeug- und Flugzeugbau. Anhand der Messdaten können wir dann erkennen, wie stark die Glocken beansprucht werden", sagt Plitzner. Der Forscher und sein Team haben eigene Verfahren entwickelt, mit denen sie die Beanspruchung beurteilen können. Als sie das Verfahren entwickelten, hat das Team Glocken monatelang Tag und Nacht im Schalllabor geläutet, teilweise sogar bis zum Bruch.



Jede Glocke ist ein Unikat, sagt Plitzner. Deshalb müssen die optimalen Läutebedingungen für jede individuell berechnet werden.



Zwischen zehn bis zwölf Projekte betreut das Team im Jahr. In den meisten Fällen ist der Auftrag, die Läutebedingungen zu optimieren. Die meisten Kirchen wünschen sich, dass ihre Glocke schonend geläutet werden soll, aber dennoch einen schönen und lauten Klang hat.

Zu große Klöppel machen die meisten Glocken kaputt

Bei etwa ein bis zwei Einsätzen im Jahr wird der Glockendoktor zu einer Glocke gerufen, die schon einen Schaden hat. Dann muss er den Grund dafür finden. War der Klöppel falsch eingebaut, zu groß oder zu schwer? War der Läutewinkel nicht richtig? Hing die Glocke schief im Glockenstuhl?

Die meisten Kirchenglocken werden durch zu große Klöppel beschädigt, hat Plitzner herausgefunden. "Weil der Lärm in vielen Städten zugenommen hat, wurden immer schwerere Klöppel eingesetzt, um dagegen anläuten zu können. Aber viele Glocken sind nicht dafür gemacht." Ein weiterer Grund seien falsch eingestellte Läutemotoren. Im Gegensatz zum Läuten von Hand, bei dem immer wieder neue Läutebedingungen vorherrschen, läutet eine nicht korrekt eingestellte Maschine jedes Mal mit zu viel Wucht. Schäden im Material sind damit vorprogrammiert. So wie 2011, als der Klöppel der größten Kirchenglocke der Welt, der St. Petersglocke (im Volksmund auch Dicker Pitter genannt) im Kölner Dom gebrochen ist. "Auch die Milleniumsglocke im Hamburger Michel haben wir untersucht, als die Glocke einen Sprung hatte", sagt Plitzner.

Muss ein Klöppel ausgetauscht oder eine Glocke repariert werden, so fertigt Plitzner auch Baupläne für diesen an oder betreut die Reparaturarbeiten beim Glockengießer.

Für seine Arbeit als Glockenforscher benötigt der Glockendoktor ein gutes Gehör sowie musikalisches Grundwissen. Schließlich muss er die unterschiedlichen Tonarten unterscheiden können. Auch schwindelfrei muss er sein. Eine klassische Ausbildung zum Glockenforscher gibt es nicht. Plitzner selbst hat ein Maschinenbau-Studium absolviert. Ein Ingenieursstudium sei für seinen Job eine gute Basis. Denn vor allem braucht es ein gutes Verständnis für Mechanik, umfangreiches Wissen über Werkstoffe, Materialien sowie dynamische Prozesse.

Negativen Seiten an seiner Arbeit gibt es für Plitzner nur wenige. Bei schlechtem Wetter sei die Arbeit im Glockenturm nicht immer angenehm und mitunter auch gefährlich. Dennoch kann er sich keinen anderen Beruf vorstellen. "Die Glockenforschung ist in ihrer Art europaweit einzigartig. Ich bin froh, einen derart abwechslungsreichen und interessanten Beruf ausüben zu dürfen."