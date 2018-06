ZEIT ONLINE: Je weiter oben eine Führungskraft ist, desto einsamer wird es in der Regel. Ehrliches Feedback bleibt aus, Stress sowie Druck nehmen zu. Immer wieder hört man von Führungskräften, die das mit Drogen kompensieren. Frau Becker, wie geht man mit einem drogensüchtigen Chef um?

Linda Becker: Ich glaube nicht, dass allein die Karriere oder Position schuld daran sind, ob jemand Drogen konsumiert. Ist es nicht vielmehr eine Frage der eigenen Verhaltensmuster, wenn eine Person auf Belastungen mit Drogenkonsum reagiert? Wer zu Drogen greift, um Druck abzubauen, hat meist keinen Zugang zu sich selbst und ist nicht mehr in der Lage, nach einer anderen Lösung zu suchen oder überhaupt eine Lösung anzugehen.



Tatsächlich ist es aber oft schwierig, überhaupt zu erkennen, dass jemand Drogen nimmt. Thematisiert werden muss der Drogenkonsum dann jedoch auf alle Fälle. Allerdings rate ich Mitarbeitern davon ab, den Chef auf seinen Konsum anzusprechen. Sinnvoller ist, wenn Mitarbeiter das unbedingt vertrauensvolle Gespräch mit dem Vorgesetzten des betroffenen Managers oder dem Personalchef suchen. Einer von beiden muss die Verantwortung übernehmen und aktiv werden. Das setzt allerdings voraus, dass das Unternehmen über einen Maßnahmenkatalog verfügt und die handelnde Person entsprechend geschult ist.

Andererseits braucht es für ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Betroffenen auch ein gewisses Know-how. Wenn es im Unternehmen weder einen Maßnahmenkatalog gibt noch einen Betriebsarzt, der als qualifizierter Ansprechpartner zur Verfügung stehen kann, ist es sinnvoll, dem Betroffenen extern Unterstützung zu organisieren. Das kann beispielsweise ein Institut sein, das sich auf süchtige Führungskräfte spezialisiert hat.

ZEIT ONLINE: Welche Folgen kann ein süchtiger Chef auf Mitarbeiter und Unternehmen haben?

Linda Becker Linda Becker ist Gesellschafterin und Partnerin bei der LAB Company. Langjährige Führungserfahrung sammelte die Headhunterin in verschiedenen Geschäftsfeldsparten eines Dax-30-Unternehmens im In- und Ausland. Sie ist Mutter von drei Kindern.



Becker: Sehr viele und vor allem gravierende Folgen. Denn regelmäßiger Drogenkonsum verändert die Wahrnehmung und kann schwer absehbare Reaktionen hervorrufen. Insbesondere auch, wenn die Wirkung nachlässt und die Droge dann nicht sofort verfügbar ist, kann es zu Unkonzentriertheit, überzogenen Reaktionen oder strukturlosem Arbeiten kommen. Wird dieser Kontrollverlust zudem nach außen sichtbar, hat das nicht nur für die Führungskraft negative Folgen, sondern auch für das Unternehmensimage. Der Betroffene verliert Vertrauen, Respekt und oft auch Loyalität der Mitarbeiter. Und der Schaden nach außen ist oft enorm.

ZEIT ONLINE: Wie können Vorgesetzte Betroffenen helfen?

Becker: Erkennt eine Führungskraft selbst, dass sie ein Drogenproblem hat, ist das ein erster großer Schritt in Richtung Heilung. Meist ist die Erkenntnis aber gar nicht da. Dann müssen Vorgesetzte die Verantwortung übernehmen, hinsehen und handeln. Denn sie haben die Pflicht zu helfen.

Ratsam ist, gemeinsam zu schauen, welche Maßnahmen dann sinnvoll sein können. Wichtig ist hierbei, Fakten zu schaffen, indem man den Betriebsarzt oder einen externen Mediziner hinzuzieht. Unerlässlich ist, dem betroffenen Manager generell als verlässlicher Vertrauenspartner zu begegnen und ihm absolute Diskretion zu sichern. Denn nichts ist kontraproduktiver, als wenn interne und externe Personen von dem Drogenproblem wissen.

ZEIT ONLINE: Und was ist, wenn ein Betroffener die Hilfe ablehnt?

Sabine Hockling Sabine Hockling war lange selbst Führungskraft in verschiedenen Medienhäusern. Mit Ulf Weigelt schrieb sie den Ratgeber Arbeitsrecht. Seit 2011 ist sie Autorin der Serie Chefsache. Jede Woche spricht sie mit Managementexperten über Führungsfragen. Hockling bloggt mit Tina Groll unter diechefin.net, das Blog für Führungsfrauen, über Frauen und Karriere.

Becker: Diese Option gibt es nicht. Vorgesetzte müssen handeln und betroffene Mitarbeiter zu Terminen beim Betriebsarzt oder einem externen Institut verpflichten. Denn wenn die Folgen des Drogenkonsums bereits sichtbar sind, das heißt die Leistung sinkt, Pflichten nicht mehr erfüllt werden können oder auffällige Verhaltensmuster auftreten, dann ist diese Führungskraft nicht tragbar. Und außerdem besteht Fürsorgepflicht für den Betroffenen. Und das muss deutlich gemacht werden.



ZEIT ONLINE: Wie offen sollte man mit dem Drogenproblem umgehen?

Becker: Dafür gibt es keine Standardantwort, denn das hängt vom Betroffenen, seiner Therapie und dem Rat der Ärzte ab. Auf keinen Fall sollten sich Vorgesetzte und Untergebene aber daran beteiligen, die Sucht zu vertuschen helfen. Das ist keine Hilfe. Ebenso muss mit dem Problem sensibel umgegangen werden. Schon allein, um den Erkrankten zu schützen.



ZEIT ONLINE: Hat der Betroffene seine Therapie erfolgreich abgeschlossen, bleibt die Gefahr eines Rückfalls. Denn der Betroffene kehrt ja in die Strukturen zurück, in denen er süchtig wurde. Was sollte man hier tun?

Becker: Ist eine Therapie erfolgreich abgeschlossen, hat der Betroffene in der Regel gelernt, seinen Druck nicht mit Drogen zu kompensieren.

Was es allerdings regelmäßig braucht, ist das Reflektieren, ob es Warnsignale gibt, wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen. Wer dann sein in der Therapie gelerntes Alternativprogramm starten kann, hat sich selbst im Griff. Andernfalls gilt: Frühzeitig wieder professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, damit ein Rückfall gar nicht stattfinden kann.