Die Einkommensunterschiede zwischen Akademikern und beruflich ausgebildeten Fachkräften sind laut OECD-Bildungsbericht 2014 in den vergangenen Jahren weltweit gewachsen. Besonders drastisch fallen sie in Deutschland aus.

So verdienen Akademiker in Deutschland laut Bildungsbericht im Durchschnitt 74 Prozent mehr als Erwerbstätige, die weder zur Universität noch zur Fachhochschule gegangen sind oder einen Meisterkurs besucht haben. Im Jahr 2000 lag der Unterschied noch bei nur 45 Prozent. In den anderen Industrienationen beträgt der Lohnvorteil von Studierten gegenwärtig durchschnittlich 59 Prozent.

Der OECD-Bericht Deutschland stellt auch fest, dass so viele junge Menschen wie nie zuvor einen Hochschulabschluss anstreben. Gleichwohl wachse der Anteil der Hochgebildeten mit akademischem Abschluss so langsam wie in kaum einem anderen Industriestaat. Während in Deutschland inzwischen 28 Prozent der 25- bis 64-Jährigen über einen Studienabschluss verfügen, sind dies im OECD-Schnitt 33 Prozent.

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) verwies allerdings darauf, dass in Deutschland den jungen Menschen mit dem Studium wie der beruflichen Bildung "zwei gleichwertige Alternativen zu Verfügung stehen". Beide böten optimale Möglichkeiten für die berufliche Zukunft.



Das traditionelle duale Ausbildungssystem ist eine deutsche Besonderheit im Vergleich zu anderen Industrienationen. Der Bildungsbericht der OECD wird jährlich im September veröffentlicht und beschäftigt sich mit dem Bildungssystem in den Industrieländern. Für Deutschland las sich das stets wie ein Mängelreport – der aktuelle Bericht fällt positiver aus.