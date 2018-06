In China hat sich in den vergangenen Jahren eine Oberschicht der Superreichen entwickelt – und die neue High Society braucht Hilfe im Alltag. Die Internationale Butler Akademie aus den Niederlanden bietet nun auch im chinesischen Chengdu ihre Ausbildung zum Butler an. Mehrere Wochen dauern die Kurse, die professionelle Butler bieten. Die Absolventen finden Stellen bei reichen Privatfamilien, aber auch bei Unternehmen und in Hotels. Unsere Bilder zeigen den Ausbildungsalltag.