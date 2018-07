ZEIT ONLINE: Geeignete Mitarbeiter zu finden, kostet Geld und Zeit. Was gehört zu einer guten Personaleinarbeitung, Frau Becker?

Linda Becker: Zunächst ist eine gute Vorbereitung wichtig. Das heißt, Aufgabenfeld und Erwartungshaltung sollten klar definiert und der Arbeitsplatz eingerichtet sein. Auch die Kollegen müssen vorab informiert werden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. In der Praxis wird dies jedoch oft unzulänglich gemacht. Ferner sollte sich die direkte Führungskraft ausreichend Zeit einräumen, um den neuen Kollegen begrüßen sowie im Unternehmen vorstellen zu können. Auch bietet sich an, ihn gleich mit zu Terminen zu nehmen beziehungsweise für ihn vorab zu vereinbaren. So lernt er schnell Geschäftspartner sowie die Mitarbeiter aller Ebenen kennen und erfährt aktuelle Projektstände.

ZEIT ONLINE: Warum sind die ersten Tage für neue Kollegen so wichtig?

Becker: In der Regel hat ein Mitarbeiter während seines Bewerbungsprozesses mit vier bis fünf, manchmal aber auch nur mit zwei oder drei Personen im Unternehmen gesprochen. Diese isolierte Meinung zeigt meist aber nicht das komplette Bild eines Unternehmens oder einer Position.

Beim realen Eintritt ins Unternehmen kann er daher mit Richtungen konfrontiert sein, die aus der Jobbeschreibung nicht ersichtlich waren oder hat mit Stimmungen und Befindlichkeiten zu kämpfen, die nicht kommuniziert wurden – zum Beispiel, wenn ein Kollege mit der Beförderung gerechnet hat und ihm wird der neue Mitarbeiter als Chef vorgesetzt.

Linda Becker Linda Becker ist Gesellschafterin und Partnerin bei der LAB Company. Langjährige Führungserfahrung sammelte die Headhunterin in verschiedenen Geschäftsfeldsparten eines Dax-30-Unternehmens im In- und Ausland. Sie ist Mutter von drei Kindern.



Es ist deshalb wichtig, möglichst schnell den Gesamtumfang der anstehenden Aufgaben zu erkennen. Je schneller der Mitarbeiter Einblick darin bekommt, desto schneller gewinnt er an Akzeptanz und kann so zügig seine Leistung erbringen.



ZEIT ONLINE: Welchen Fehler sollte man bei der Einarbeitung vermeiden?



Becker: Den neuen Kollegen auf seinen Arbeitsplatz zu setzen und ihn sich dann selbst zu überlassen. Damit jemand kurzfristig die Prozesse des neuen Arbeitgebers verstehen, die für seine Position wichtigen Kollegen kennenlernen und die Kultur verinnerlichen kann, braucht es eine intensive Betreuung. Nur dann kann er auch anstehende Themenfelder souverän angehen und letztlich auch Mehrwert generieren.

ZEIT ONLINE: Wie kann man den neuen Kollegen von Anfang an ins Team integrieren?

Becker: Zunächst sollte gemeinsam mit dem neuen Kollegen ein Einarbeitungsplan erstellt werden, der Stationen im eigenen Bereich umfasst. Vor allem für Führungskräfte ist die Zeit gut investiert, Tage zum Mitarbeiten in allen erfolgsrelevanten Unternehmensbereichen einzuplanen – etwa für den kaufmännischen Leiter in der Produktion, für den technischen Bereichsleiter im Verkauf etc. Das schafft schnell Verständnis für die Zusammenhänge im Unternehmen, bringt Nähe zu den Kollegen und gibt außerdem die Chance, Wissen von außen für Prozessverbesserungen schnell aufgreifen zu können.



Sabine Hockling Sabine Hockling war lange selbst Führungskraft in verschiedenen Medienhäusern. Mit Ulf Weigelt schrieb sie den Ratgeber Arbeitsrecht. Seit 2011 ist sie Autorin der Serie Chefsache. Jede Woche spricht sie mit Managementexperten über Führungsfragen. Hockling bloggt mit Tina Groll unter diechefin.net, das Blog für Führungsfrauen, über Frauen und Karriere.

Ein Pate, an den sich der neue Mitarbeiter vertrauensvoll in fachlichen wie zwischenmenschlichen Themen wenden kann, hat sich ebenfalls sehr gut bewährt. Und nicht zuletzt ist es wichtig, dem neuen Kollegen von Anfang an Rückendeckung für sein Wirken zu geben, damit er sich gut etablieren kann. Denn Aussagen wie "Er ist eben noch neu" können schnell die Autorität untergraben und erschweren die Akzeptanz.

Standards wie Einarbeitungspläne und Patensysteme sind meiner Meinung nach die Pflicht. Die Kür ist, was auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert.

ZEIT ONLINE: Was kann ein Arbeitgeber tun, um eine hohe Bindung ans Unternehmen zu erreichen?

Becker: Die Leidenschaft für das Unternehmen wecken und mit der eigenen Leistung begeistern. Der neue Mitarbeiter ist geprägt von der Kultur seines ehemaligen Arbeitgebers. Das kann ein wertvoller Impuls sein. Um sich jedoch mit dem Unternehmen zu identifizieren, braucht es das übergreifende Verständnis für die Kultur und Leistungen des Unternehmens. Wichtig dabei ist der Austausch über die Alleinstellungsmerkmale, die strategische Ausrichtung sowie Transparenz über eigene Gestaltungsmöglichkeiten, wie zum Unternehmenserfolg beigetragen werden kann. Und nicht zuletzt bedarf es großer Offenheit seitens der Unternehmensleitung sowie der gesamten Belegschaft, um jede Gelegenheit zu nutzen, den Neuen zu integrieren.

Bindung generell entsteht zudem durch vertrauensvolle Zusammenarbeit – und die benötigt viel Kommunikation. Deshalb sollten Führungskräfte regelmäßig und besonders häufig in den ersten sechs Monaten das Gespräch suchen und fragen, wie der Neue sich integriert und Beziehungen zu Kollegen und Kunden knüpft.