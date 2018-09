ZEIT ONLINE: In vielen Unternehmen steht die Weihnachtsfeier an. Was sollten Chefs beachten, Frau Becker?



Linda Becker: Die Weihnachtsfeier ist ideal, um einen Blick auf das Jahr zurückzuwerfen und über besondere Momente und Erfolge zu sprechen. Und herausragende Leistungen von Mitarbeitern dürfen in der großen Runde auch sehr gerne gelobt werden. Vermessen finde ich, wenn Chefs die Feier oder Ansprache dafür nutzen, den Mitarbeitern zu sagen, was sie im nächsten Jahr von ihnen erwarten. Solche Dinge gehören ins neue Jahr.

ZEIT ONLINE: Auch private Themen sind erlaubt?



Becker: Ja, als Führungskraft sollte man diesen Anlass für private Gespräche mit den Mitarbeitern nutzen und nahbar sein. Gutes Essen und eine schöne Atmosphäre sollten dabei auf keinen Fall fehlen.



ZEIT ONLINE: Wenn ein Chef sich immer nur zur Weihnachtsfeier nahbar zeigt, wirkt das auf viele Mitarbeiter nicht authentisch.

Becker: Das stimmt. Wenn sich der Vorgesetzte das ganze Jahr nicht für die Sorgen der Mitarbeiter interessiert und nun das schlechte Gewissen kompensieren möchte, wird er bei den Mitarbeitern unglaubwürdig erscheinen. Wer aber den Richtungswechsel ernst meint, kann das vor den Mitarbeitern auch thematisieren. Die Führungskraft sollte dabei offen kommunizieren, was sie konkret an ihrem Verhalten ändern wird. Und die Umsetzung sollte natürlich auch sofort den Worten folgen, sodass die Mitarbeiter direkt erleben, was gemeint ist. Damit wird das Gesagte auch glaubwürdig.



Linda Becker Linda Becker ist Gesellschafterin und Partnerin bei der LAB Company. Langjährige Führungserfahrung sammelte die Headhunterin in verschiedenen Geschäftsfeldsparten eines Dax-30-Unternehmens im In- und Ausland. Sie ist Mutter von drei Kindern.



ZEIT ONLINE: Welche Aufgaben sollte ein Chef bei der Weihnachtsfeier selbst übernehmen?



Linda Becker: Eine Ansprache an die Mitarbeiter finde ich sehr wichtig. Auch sollte die Führungskraft an jeden Tisch gehen, um mit den Mitarbeitern ein paar persönliche Worte wechseln zu können, um Feedback einzuholen oder auch um Impulse von Mitarbeitern zu bekommen.



Wenn ein Unternehmern 500 Mitarbeiter und mehr hat, wird ein Chef sicher nicht an alle Tische gehen können. Er kann sich diese Aufgabe allerdings mit seinem Stellvertreter und seinem Führungsteam teilen.



ZEIT ONLINE: Wie sollte sich ein Chef verhalten, wenn schüchterne Mitarbeiter keinen Smalltalk beherrschen?



Linda Becker: Wer mit schüchternen Mitarbeitern zu tun hat, sollte sich vorab überlegen, welches Thema er ansprechen könnte. Generell sollte man offene Fragen stellen, die es dem Mitarbeiter leicht machen, das Gespräch aufzunehmen. Es gibt aber auch Chefs, die Smalltalk nicht so gut beherrschen, keine Freunde von großen Worten sind und denen solche Gespräche schwer fallen. Notfalls bietet auch das Essen, der Veranstaltungsort oder die Musik ein Gesprächsthema. Wichtig ist: Die Gespräche dafür nutzen, Dankbarkeit und Wertschätzung zu zeigen und zu vermitteln, dass man die Leistung des Teams sieht.



ZEIT ONLINE: Viele Ansprachen wiederholen sich von Jahr zu Jahr und langweilen Mitarbeiter. Wie können Führungskräfte hier eine Abwechslung hinbekommen?



Linda Becker: Dafür gibt es kein Patentrezept. Ich finde wichtig, dass Führungskräfte ihre Ansprachen nicht unnötig in die Länge ziehen, auf Weihnachtsfeiern generell auf Präsentationen verzichten und nicht mit Zahlen um sich werfen. Sympathisch wirkt, wenn die Rede auch durchaus etwas humorvoll ist – aber das muss man können, sonst geht es nach hinten los. Gut kann auch ankommen, Mitarbeiter interaktiv einzubeziehen und zum Beispiel diese bei einer lobenden Erwähnung auch nach vorne zu holen. Allerdings ist hier Fingerspitzengefühl nötig. Mitunter hat das Loben einzelner eine fatale Wirkung: Dann ist einer unangenehm berührt und alle anderen sind demotiviert. Dann ist es besser, eine neutrale, kurze Rede zu halten, die nicht langweilt und ehrlich gemeint ist.



ZEIT ONLINE: Hat die traditionelle Begrüßung per Handschlag am Eingang ausgedient?

Linda Becker: Keineswegs. Ich finde es immer noch sehr schön, wenn jeder Mitarbeiter per Handschlag begrüßt wird. In vielen Familienunternehmen etwa ist das gängige Praxis. Leider ist diese Art der Begrüßung oft ab einer gewissen Unternehmensgröße nicht mehr möglich. Dann können Führungskräfte die persönliche Begrüßung aber nachholen, in dem sie am Abend von Tisch zu Tisch gehen.



ZEIT ONLINE: Muss der Chef als Letzter gehen oder darf der die Feier auch früher am Abend verlassen?



Linda Becker: Der Chef ist bei einer Weihnachtsfeier der Gastgeber. Darum sollte er auch bis zum Ende bleiben – wenigstens bis zum Ende des offiziellen Teils. Ziehen Mitarbeiter nach der Feier noch weiter oder wird bis zum Morgengrauen getanzt und gefeiert, dürfen die Führungskräfte zu einer angemessenen Zeit nach Hause gehen.



ZEIT ONLINE: Oft kommen sich Mitarbeiter bei solchen Firmenfeiern näher. Was tun, wenn man als Chef die Mitarbeiter in flagranti erwischt?



Linda Becker: Meine persönliche Meinung dazu ist: Das hat auf einer Firmenweihnachtsfeier nichts verloren und darüber sollten sich Führungskräfte wie Mitarbeiter im Klaren sein. "Erwischt" der Chef Mitarbeiter, ist es durchaus legitim, kurz und knapp kundzutun, dass er dies unangemessen findet, bevor er sich umdreht und geht. Die Mitarbeiter können davon ausgehen, dass es dem Vorgesetzten mindestens genau so unangenehm wie ihnen selbst ist, mit dieser Situation konfrontiert zu sein.



Im Übrigen sollte sich der Alkoholkonsum sowohl bei Vorgesetzten wie bei Mitarbeitern im verträglichen Rahmen halten. Denn das ist ein Garant, dass man sich auch am nächsten Tag noch guten Gewissens in die Augen sehen kann.