Cover von "Denkmotor" © PR: Gabal-Verlag

Darum geht es: Kreativität ist kein Gabe, sie ist trainierbar. Dieses Versprechen geben die Autoren Chris Brügger und Jiri Scherer dem Leser in Denkmotor und legen ein Buch vor, mit dem jeder kreative Ideen entwickeln können soll. Dabei gehen sie den Fragen nach, was Einfallsreichtum eigentlich ist, wie unser Gehirn funktioniert, inwieweit Kreativität lernbar ist und was unser kreatives Denken behindert.

Die besten Tipps: Brügger und Scherer stellen verschiedene Kreativitätstechniken vor. Die Autoren zeigen, wann und wozu man welche Methode am besten einsetzt. Dazu muss der Leser allerdings mitarbeiten. Etwa bei der Osborn-Checkliste, die bereits seit den fünfziger Jahren angewendet wird. Hier sollen neuen Idee aus bestehenden entwickelt werden – und zwar mit Hilfe von Verben, mit denen Fragen gebildet werden wie: Kann man es anpassen, vergrößern, verkleinern, ersetzen, umordnen, umkehren oder kombinieren?



Gestaltung und Aufbau: Denkmotor ist kein klassischer Ratgeber, sondern ein Arbeitsbuch, das mit verschiedenen Schrifttypen und -größen spielt, Bilder, Illustrationen und Skizzen für den Perspektivwechsel nutzt, mit Zitaten und Interviews gespickt ist. Das ist nützlich, um dem Leser zahlreiche Denkanstöße zu geben und ihn aus seiner Denkroutine herausholen zu können.

Minuspunkte: Brügger und Scherer widmen sich auch den sogenannten Killerphrasen. "Ein vorschnelles Aber, eine viel zu früh gestellte kritische Frage, der stirnrunzelnde Hinweis aufs fehlende Geld – und schon ist die beste Idee gestorben", schreiben sie. Doch so wirklich überzeugen die von ihnen vorgeschlagenen "letzte Worte" nicht. Denn es ist schwer vorstellbar, dass ein Chef, der kein Geld für eine Idee hat, sich von den Worten "Wer nicht in Ideen investiert, wird immer knapp bei Kasse sein" überzeugen lässt.



Bewertung: Denkmotor ist ein kreatives Arbeitsbuch. Es regt die eigene Kreativität an, es bringt Spaß zu lesen, es überrascht an vielen Stellen. Es ist allerdings kein Ratgeber, der den Leser an die Hand nimmt.