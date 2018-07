"Ich hab den neuen Job, juhu! Aber wie sag ich's meinem Chef?" Eine Frage, vor der Arbeitnehmer immer wieder stehen – nicht nur beim Jobwechsel. Denn der Chef hat meist andere Interessen als seine Mitarbeiter.



Zum Beispiel wenn es um mehr Gehalt geht oder darum, weniger zu arbeiten. "Die Mitarbeiter haben Angst davor, dass der Chef anders reagiert, als sie es sich wünschen", sagt Kommunikationstrainer Albert Thiele aus Düsseldorf. "Deshalb fällt es ihnen schwer über Reizthemen zu sprechen."

Doch solche Gespräche müssen nicht zwangsläufig mit einem Streit oder einem schlechten Gefühl in der Magengegend enden. Welche Voraussetzungen für ein gelungenes Gespräch mit dem Chef gelten, weiß auch Diplom-Psychologin Felicitas von Elverfeldt, die seit 20 Jahren Führungskräfte coacht. "Eine Regel, die immer gilt: Bereite dich auf das Gespräch vor. Nicht nur inhaltlich, sondern auch psychologisch."



Stellen Sie sich dazu folgende Fragen: Wie tickt mein Chef? Ist er emotional oder rational getrieben? Was sind seine Interessen und Ziele? Wie kommuniziert er am liebsten? Beim Mittagessen oder in formeller Atmosphäre? Was ist ihm besonders wichtig? Wie würden Sie sich als Chef in einem solchen Gespräch fühlen? Gibt es eine Win-Win-Lösung in meiner Situation?



Die Antworten auf diese Fragen müssen in Ihren Schlachtplan einfließen.

Außerdem gilt laut Rhetorik-Coach Thiele: "Eröffnen Sie das Gespräch immer positiv. Wenn Sie es dann noch schaffen, gemeinsame Interessen und Werte hervorzuheben, funktioniert das Andockmanöver an die Welt des Chefs in der Regel."



Allerdings tickt nicht nur jeder Chef anders, auch je nach Situation sind verschiedene Herangehensweisen nötig.