ZEIT ONLINE: Die gängige Meinung lautet, Feedback vom Chef sollte immer respektvoll angenommen werden. Ist das eine nützliche Haltung, Frau Wolf?

Chris Wolf: Nein. Zwar lernt man in vielen Seminaren, man müsse demütig sein und dankbar und schweigend nicken – erst recht, je größer die hierarchische Distanz zum Feedback-Geber ist. Das ist aber nicht per se der richtige Weg. Man sollte natürlich zuhören und sich mit dem Feedback auseinandersetzen. Aber man sollte auch beachten, wie die Rückmeldung gegeben wird und wie man selbst darauf reagiert und darüber sprechen. Das erleichtert es auch, ein Feedback wirklich zu nutzen. Aber natürlich ist das mühsam.



ZEIT ONLINE: Wie funktioniert das?

Wolf: Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Perspektiven, aus denen man ein Feedback betrachten kann. Die erste ist: Was sagt das Feedback über einen selbst, den Feedback-Nehmer? Die zweite lautet: Was sagt es über den Feedback-Geber? Und die dritte fragt: Was ist der Inhalt des Feedbacks?

Sabine Hockling Sabine Hockling war lange selbst Führungskraft in verschiedenen Medienhäusern. Mit Ulf Weigelt schrieb sie den Ratgeber Arbeitsrecht. Seit 2011 ist sie Autorin der Serie Chefsache. Jede Woche spricht sie mit Managementexperten über Führungsfragen. Hockling bloggt mit Tina Groll unter diechefin.net, das Blog für Führungsfrauen, über Frauen und Karriere.

Die drei Perspektiven helfen, die Wahrnehmung zu sortieren und nicht vorschnell impulsiv oder emotional zu reagieren. Man benötigt alle drei, um sich am Ende auf den Inhalt konzentrieren zu können.

ZEIT ONLINE: Viele empfinden Feedback als Kritik. Warum?

Wolf: Feedback mit negativem Inhalt ist eben meist eine Kränkung und das ist nicht zu umgehen. Denn wenn ein Feedback nicht unserem Selbstbild entspricht, fühlen wir uns leicht bedroht. Dann verteidigen wir uns reflexartig, werten etwa den Feedback-Geber ab und achten dadurch nicht mehr auf den Inhalt.

ZEIT ONLINE: Wie verhindert man diese Reaktion?

Wolf: Die meisten Menschen gehen sofort und unreflektiert auf Abwehr, oft sogar, wenn sie Feedback von Personen erhalten, die sie eigentlich schätzen. Häufig erfolgt dies rhetorisch geschickt. Wenn wir uns das bewusst machen, sind wir in der Lage, dem Widerspruchsdrang entgegenzuwirken. Das braucht etwas Übung.

Chris Wolf Die Diplom-Psychologin Chris Wolf arbeitet als Beraterin und Coach und hat gemeinsam mit dem Psychologen Heinz Jiranek den Ratgeber Feedback – Nur was erreicht, kann auch bewegen geschrieben.

Eine gute erste Reaktion ist, nachzufragen, was konkret gemeint ist. Das gibt uns Zeit, durchzuatmen und der Inhalt des Feedbacks wird dann meist klarer. Übrigens sollte man wissen, dass selbst konstruktives Feedback meist bloß konstruktiv für den ist, der es gibt. Aber nicht für den, der es bekommt. Befreien sollte man sich auch von dem Irrglauben, dass der Empfänger sich nicht äußern darf. Das ist sehr wichtig.

ZEIT ONLINE: Und wie äußert man sich?

Wolf: Nicht im ersten Abwehr-Impuls, denn das führt oft zu einem vorschnellen gegenseitigen Unterbrechen. Man muss Feedback als Austausch unterschiedlicher Perspektiven und eben nicht als Wahrheit verstehen. Hilfreich ist, wenn die Beteiligten wertschätzend kommunizieren. Man kann dazu unter Kollegen oder mit seinen Mitarbeitern ein simples, aber unabdingbaren Übereinkommen treffen: Wir sind beide dran, und zwar nacheinander. Der eine spricht, der andere hört zu. Und dann umgekehrt. Denn wer für sich das Recht beansprucht, seine Sicht auf die Dinge zu äußern, muss dieses Recht auch den anderen einräumen.