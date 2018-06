Die Zahl der Klagen von Frauen gegen Firmen im Silicon Valley nimmt zu. Der Vorwurf: Diskriminierung. Nach der Klage einer Mitarbeiterin des bekannten Risikokapitalgebers KPCB, gehen nun auch ehemalige Mitarbeiterinnen von Facebook und Twitter gegen ihre früheren Arbeitgeber vor.

Aktueller Fall ist der einer Software-Ingenieurin von Twitter, die dem Unternehmen vorwirft, sie wegen ihres Geschlechts benachteiligt zu haben. Sie behauptet, dass Frauen in dem Unternehmen bei Beförderungen übergangen würden. Es gebe keine formalen Ausschreibungs- und Bewerbungsprozesse, wenn Stellen zu vergeben seien, lautet ihr Vorwurf. Stattdessen würden höhere Position durch "heimliches Schulterklopfen" vergeben – und von diesem Prozess profitierten mehrheitlich Männer. Das berichtet die US-Nachrichtenwebsite The Verge.



Laut Anklageschrift wirft die Frau dem Unternehmen vor, eine Glasdecke für Frauen zu schaffen, die sich wirtschaftliche nicht begründen oder rechtfertigen lasse. Die Klägerin sagte, sie habe sich über das Verfahren beschwert und sei umgehend entlassen worden.

"System-Problem" im Silicon Valley

Ihr Anwalt nannte die Diskriminierung von Frauen im San Francisco Chronicle ein "System-Problem" im Silicon Valley. Bei Twitter machen Frauen 30 Prozent der Belegschaft aus, in technischen Bereichen sind es noch weniger. Das Unternehmen selbst wies die Vorwürfe zurück. Die Fakten würden zeigen, dass die Klägerin fair behandelt worden sei, hieß es aus der Zentrale von Twitter in San Francisco.



Nur wenige Tage zuvor hatte auch eine frühere Facebook-Mitarbeiterin Klage gegen das weltgrößte Online-Netzwerk eingereicht. Sie behauptet, sie sei 2013 entlassen worden, nachdem sie sich über die Diskriminierung durch ihren Chef beschwert habe. Facebook weist die Vorwürfe zurück.

Aktuell sorgt ein Gerichtsprozess zwischen der Risikokapitalfirma Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) und einer früheren Beschäftigten für Schlagzeilen. Die Frau fordert von dem Unternehmen 16 Millionen Dollar Schadenersatz, unter anderem weil sie bei Beförderungen übergangen worden sei. Sie klagt zudem wegen sexueller Belästigung, Rassendiskriminierung und Geschlechterdiskriminierung. KPCB kontert, die Karriere-Probleme der Frau hätten mit ihren beruflichen Fähigkeiten zu tun gehabt. "In diesem Fall habe das Unternehmen eine grundlegend andere Sicht auf die Dinge", heißt es in einer Mitteilung der Firma an The Verge. In dem Prozess gelangten viele Interna der Firma, die als eine Institution im Silicon Valley gilt, an die Öffentlichkeit.