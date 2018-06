Cover von "Die Spielregeln der Führung" © PR: Schäffer-Poeschel Verlag

Darum geht es: Wie führen Chefs ihre Mitarbeiter heute in deutschen und österreichischen Unternehmen? Das haben die beiden Berater Oliver Schrader und Lothar Wenzl untersucht und festgestellt: Führungskräfte brauchen neue Methoden, um Mitarbeiter anzuleiten und Unternehmen zu lenken. In ihrem Ratgeber Die Spielregeln der Führung werfen sie einen nüchternen Blick auf die reale Verfassung von Unternehmen und erklären, wie Führungsverhalten wirken kann.

Schrader und Wenzl zeigen, welche Zusammenhänge zwischen dem Verhalten der Führungskräfte und dem Verhalten der Mitarbeiter bestehen. Anhand von neun Fallbeispielen aus der Praxis machen sie sichtbar, welche Mechanismen Führungskräfte durch ihre Ansagen und ihr Verhalten auslösen können.



Auch gehen sie auf konkrete Führungsthemen ein. Etwa wie man Unternehmensentscheidungen gut kommuniziert, wie man sein Team durch einen Veränderungsprozess lenkt oder welche Instrumente geeignet sind, einem Unternehmen eine neue Richtung zu geben und welche Impulse von Eigentümern, Mitarbeitern, Kunden oder auch der Gesellschaft ausgehen und wie man als Führungskraft damit umgeht.



Die besten Tipps: Die Autoren sind davon überzeugt, dass Führungskräfte in Zukunft stärker über laterale Kooperation und Vertrauen steuern müssen. "Die Organisationsformen werden netzwerkartiger strukturiert sein und horizontale Kooperation wird in den Vordergrund rücken."

Meist werde Führung aber allein mit Mitarbeiterführung gleichgesetzt, der ganzheitliche, häufig auch strategische Aspekt fehle. Selten werde die Arbeitsleistung von Managern an ihrer Wirksamkeit gemessen, sondern fast immer nur mit ökonomischen Werten. Deshalb fordern Schrader und Wenzl ein neues Führungsverständnis. Dazu gehen sie den Fragen nach, welche Bilder von Führung gegenwärtig in Unternehmen existieren, was Führung selbst anleitet und was sie erfolgreich und zukunftsfähig machen kann.



Verständlichkeit und Sprache: Der Ratgeber ist verständlich geschrieben und durchdacht strukturiert. Alle Fallbeispiele enden mit einer Zusammenfassung sowie einer Stichwortliste, die es dem Leser erleichtert, die im Fallbeispiel angesprochenen Aspekte im theoretischen zweiten Teil des Ratgebers zu finden. Die optisch hervorgehobenen Merksätze und Erklärungen sowie die Abbildungen und Grafiken helfen, die komplexen Sachverhalte abzubilden.

Bewertung: Mit dem Ratgeber Spielregeln der Führung regen Schrader und Wenzl an, über das eigene Führungsverhalten nachzudenken und liefern viele neue Ansätze, Mitarbeiter zu führen. Ein geeigneter Ratgeber für Chefs, die etwas Neues umsetzen wollen.