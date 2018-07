Ist es richtig, dass ein Arbeitgeber einem Mitarbeiter fristlos kündigen kann, wenn dieser unberechtigt Daten von seinem Computer löscht?, fragt David Fischer.

erhebliche Verstöße gegen Nebenpflichten, die sich für Mitarbeiter aus ihren Arbeitsverträgen ergeben, rechtfertigen die fristlose Kündigung. Dazu gehört beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter eigenmächtig Daten von seinem Firmencomputer löscht. Denn Daten auf Firmengeräten "gehören" vom Grundsatz her dem Arbeitgeber.

Und weil ein solches Mitarbeiterverhalten das Vertrauen eines Arbeitgebers in den entsprechenden Mitarbeiter zerstört, ist meist eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich. In der Regel muss bei einer verhaltensbedingten Kündigung aber eine Abmahnung vorhergehen. Bei einem schwerwiegendem Fehlverhalten ist diese jedoch entbehrlich. So zumindest sehen es in der Regel die Arbeitsgerichte (Landesarbeitsgericht Hessen, Urteil vom 5. August 2013, Az: 7 Sa 1060/10).

Es kommt allerdings auch vor, dass Gerichte einen Unterschied bezüglich der Verfügungsgewalt machen. Das Oberlandesgericht Nürnberg zum Beispiel entschied in einem Fall (Az.: 1 WS 445/12), dass die Löschung von Daten, die sich nur in der Verfügungsgewalt des Mitarbeiters befinden, nicht strafbar ist. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich Daten nur auf der Festplatte eines Dienstlaptops befinden.

Erst wenn Daten in der Verfügungsgewalt des Arbeitgebers sind, sich zum Beispiels auf Firmenservern oder -datenträgern befinden, ist ihre Löschung für die Nürnberger Arbeitsrichter strafbar. Dann können Arbeitgeber sogar einen Anspruch auf Schadensersatz haben – vorausgesetzt, sie können ihren Schaden belegen.

Der Arbeitgeber sollte daher regelmäßig die Daten sichern, so dass im Fall der Fälle schnell die gelöschten Daten wieder eingespielt werden können. Erst recht, wenn ein Mitarbeiter den Betrieb verlässt und Anzeichen dafür bestehen, dass er sich gerade nicht loyal bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses verhalten wird.

