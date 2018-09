Bücher, Bücher, so viele Bücher: Wenn eine Sammlung alter und potenziell wertvoller Bücher aufgelöst wird, müssen Antiquare innerhalb weniger Minuten beurteilen, ob ein Stück wertvoll ist oder es sich doch nur um einen "alten Schinken" handelt. "Den Blick dafür bekommt man erst mit einigen Jahren Erfahrung", sagt Christian Hesse. Er ist der Vorsitzendes des Verbandes Deutscher Antiquare e.V.

Im Gegensatz zu Verlags- oder Sortimentsbuchhändlern, die überwiegend mit Neuware zu tun haben, handeln Antiquare ausschließlich mit gebrauchten, oft seltenen und wertvollen Druckwerken. Neben Büchern gilt das Interesse eines Antiquars, abhängig von der persönlichen Spezialisierung, auch seltenen Handschriften, Zeitungen sowie Post- und Landkarten. Viele spezialisieren sich auf bestimmte Schriftstücke, Autoren oder Epochen sowie auf Bücher und Manuskripte aus bestimmten Ländern und Regionen. Die Bandbreite sei sehr groß, sagt Hesse. So werde zusätzlich noch zwischen Antiquaren unterschieden, die ausschließlich mit seltenen und raren Objekten handeln und anderen, die gebrauchte Massenware vertreiben.



Mit hochwertigen und seltenen Büchern lässt sich richtig Geld verdienen: Mit manchen Ausgaben lässt sich bei Sammlern eine fünfstellige Summe erzielen. "Aus einem Nachlass bekam ich eine alte Postkarte, die mit 1.000 Euro versichert war. Ich hielt diese Summe von vornherein für zu niedrig. Auf einer Auktion wurde die Karte mit einem Startpreis von 6.000 Euro angeboten, verkauft wurde sie letztlich für 42.000 Euro", erzählt Hesse.



Einige besonders seltene Stücke würden sogar für sechs- und siebenstellige Summen verkauft. So wechselte der 500 Jahre alte Codex Leicester von Leonardo da Vinci für stolze 49,4 Millionen Dollar den Besitzer! Es gilt damit als teuerstes Buch der Welt.

Die Hauptaufgabe ist zwar der Handel mit alten Büchern, oft treten Antiquare aber als Käufer oder Verkäufer auf. Mitunter werden sie auch von einem Kunden mit dem Kauf eines Stücks beauftragt. Oft müssen sie das gesuchte Buch dann erst einmal ausfindig machen. Da sind neben Spürsinn vor allem Kontakte gefragt. Auf die eigene Reputation und ein gutes Netzwerk kommt es außerdem an. Um ständig interessante Bücher im Sortiment zu führen, müssen Antiquare die Augen stets nach potenziell interessanter Ware offen halten. "Ich kann schließlich nicht im Großhandel einkaufen", sagt Hesse.



Erstausgabe von Einsteins Relativitätstheorie

Häufig bekommt er Nachlässe angeboten, kauft Einzelstücke aus Sammlungen auf und ganze Bestände aus Bibliotheksauflösungen. Seine Erfahrung hilft ihm dabei zu kalkulieren, wie viel ein Buch wert ist und mit welchem Preis es verkauft werden kann. Damit Sammler aufmerksam werden, sind eine umfangreiche Beschreibung über Herkunft, Zustand und Alter des Stücks wichtig. "Bei einer Erstausgabe von Einsteins Relativitätstheorie muss ich recherchieren: Ist das wirklich ein Erstdruck? Welches sind die Merkmale, an denen man das feststellen kann?", sagt Hesse. Die Beschreibung des Buches wird in Katalogen oder im Internet publiziert, um potenzielle Käufer auf das Buch aufmerksam zu machen.

Für den Job ist eine Ausbildung zum Buchhändler mit dem Schwerpunkt Antiquar empfehlenswert. Zwingend ist eine abgeschlossene Ausbildung aber nicht, denn die Berufsbezeichnung "Antiquar" ist nicht geschützt.



Ein solides Allgemeinwissen, Liebe zu Büchern und Literatur, geschichtliches Interesse, kaufmännische Fähigkeiten und Verkaufstalent sind wichtig, um im Job als Antiquar bestehen zu können. Außerdem muss man recherchieren können und benötigt soziale Kompetenz und sollte gut kommunizieren können. "Man sollte als Käufer und Verkäufer mit allen beteiligten Personen gut umgehen können", sagt Hesse.

Einen Job als Angestellter zu finden, ist allerdings recht schwer. Auch gebe es immer weniger Ausbildungsplätze in Antiquariaten, sagt Antiquar Hesse. Es gebe immer weniger seriöse Antiquariate, dafür immer mehr Quereinsteiger und halb-professionelle Anbieter. Zudem geht die Zahl an privaten Sammlern seit Jahren zurück. Neben den erschwerten Bedingungen ist die Arbeit auch die körperlich anspruchsvoll. "Bücher sind eben schwer", sagt Hesse. Einen anderen Beruf ausüben möchte er trotzdem nicht. "Ich bekomme immer wieder interessante Stücke in die Hände. Man lernt in diesem Beruf nie aus."