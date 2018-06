Anja Klein arbeitet als Erzieherin in einem Brennpunktkindergarten in einer Stadt in Niedersachsen. Viele Kinder haben Migrationshintergrund, viele kommen aus sozial schwachen Familien, viele besuchen die Einrichtung 50 Stunden in der Woche und müssen intensiv betreut werden. "Wir sind oft nicht nur eine Ergänzung zur Familie, wir sind oft Familienersatz", sagt Klein.



Mitunter müssen sie und ihre Kolleginnen beurteilen, ob ein Fall von Kindeswohlgefährdung vorliegt. Zu ihren Aufgaben zählt neben der pädagogischen Arbeit und Förderung der Kinder auch die intensive Betreuung der Eltern sowie Gespräche mit dem Sozial- und Jugendamt. "Die Arbeit kann zermürbend sein", sagt Klein. Trotzdem brennt sie für ihren Job und arbeitet oft sehr viel länger als die 39 Stunden, die sie laut Tarifvertrag eigentlich arbeiten müsste.

Die gelernte Erzieherin bringt vier Jahre Berufserfahrung mit. Vorher war sie in einer Krippe beschäftigt. Als ausgebildete Erzieherin wurde sie in die Tarifgruppe S 6 eingruppiert, hier hat sie Stufe 2 erreicht. In Vollzeit erhält sie damit ein Bruttomonatsgehalt von 2.589 Euro. Das Einstiegsgehalt in dieser Tarifgruppe liegt bei 2.366 Euro. Wenn Klein diesen Job behält und keine Unterbrechung im Erwerbsverlauf hat, erreicht sie in 13 Jahren die höchste Stufe. Dann wäre sie über 40 Jahre alt und würde 3.211,97 Euro brutto im Monat verdienen.

Zu wenig, finden viele Erzieher. Mehr als vier Wochen lang haben Hunderttausende Erzieher, Heilpädagogen, Sozialarbeiter und Kinderpfleger für eine Umgruppierung gestreikt und damit besonders den Eltern viel Ärger und Stress bereitet. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir sind gerne bei den Kindern und wissen, welche Bedeutung wir gerade für diejenigen haben, die es nicht immer gut in ihren Familien haben", sagt Klein. Und trotzdem würde sie wieder streiken, wenn das Schlichtungsverfahren keine spürbare Aufwertung bringe. Am Montag soll das Ergebnis feststehen.



Ist diese Haltung der Erzieher gerechtfertigt? Immerhin können laut GEW-Mikrozensus 92 Prozent von ihnen hierzulande ihren Lebensunterhalt aus eigener Erwerbsarbeit bestreiten, bei den Beschäftigten in der Kinderpflege liegt der Anteil bei 84 Prozent. Nur vier Prozent der Beschäftigten seien im Jahr 2012 unter die Armutsgefährdungsschwelle von 869 Euro pro Monat gefallen. Und nur fünf Prozent der Erzieher und Kinderpfleger gingen neben dem Haupterwerb einer Nebenbeschäftigung nach, um das Erwerbseinkommen aufzubessern.



Im Schnitt bekommen Erzieher für einen Vollzeitjob 2.811,61 Euro, so die Statistik. Wer eine Leitungsfunktion innehat, bekommt etwas mehr: Ab einer Kitagröße von mehr als 70 Plätzen bekommen Leiter in der Tarifgruppe S 13 im Schnitt 3.460,27 Euro brutto. Generell erhalten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch ein Weihnachtsgeld, das abhängig von der Entgeltgruppe ist. Für viele Beschäftigte in der freien Wirtschaft klingt das nach einem befriedigenden Gehalt.



Doch die eigentliche Höhe ist im aktuellen Tarifstreit gar nicht so sehr die Frage. "Es geht nicht nur um eine Aufwertung der Löhne, es geht auch um eine Aufwertung des Berufes. Wir übernehmen eine qualifizierte und sehr verantwortungsvolle Aufgabe", sagt Klein.



Zwar fordern die rund 250.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst des Öffentlichen Diensts eine höhere Eingruppierung und damit im Durchschnitt eine Gehaltserhöhung von zehn Prozent. Doch diese Forderung ist aus ihrer Sicht das einzig mögliche Instrument, um eine gerechte Vergütung und Bewertung für den Berufsstand zu schaffen.

Der Durchschnittslohn eines Arbeitnehmers in Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt bei 3.449 Euro – und damit deutlich über dem einer Erzieherin. Und was kaum jemand weiß: Auch wenn der Tarif vermeintlich die Gehälter regelt, so werden längst nicht alle Erzieher auch nach diesen Gehältern bezahlt. Tatsächlich nutzen die kommunalen Arbeitgeber bei der Eingruppierung viele Lücken im Tarifwerk.

"Die Eintarifierung erfolgt anhand von Tätigkeitsmerkmalen. Und die wurden zuletzt im Jahr 1991 definiert. Damals bin ich noch nicht einmal zur Schule gegangen", sagt Anja Klein. Zwar gab es eine Anpassung des Tarifs im Jahr 2009, aber damals wurden alle Tätigkeitsmerkmale, die inhaltlich seit 1991 nicht verändert wurden, bis auf drei Ausnahmen so übernommen. Es hat auch keine Neubewertung stattgefunden. Viele heutige Aufgaben wie etwa die intensive Arbeit mit Kindern ohne Deutschkenntnisse aus Migrantenfamilien, in denen die Eltern ebenfalls nur unzureichende Sprachkenntnisse haben, kommen bei der Entgeltbewertung damit überhaupt nicht vor.

Bewertungsmaßstäbe aus dem Jahr 1991

"Die Berufsanforderungen haben sich aber in den letzten 25 Jahren erheblich verändert", sagt Ines Meyer. Die 52-Jährige leitet eine Kindertagesstätte in einer niedersächsischen Großstadt. Zwei Integrationsgruppen gehören dazu, außerdem drei Regelgruppen und zwei Krippengruppen. Meyer hat fast 30 Jahre Berufserfahrung und weiß: "Die Tätigkeitsmerkmale, nach denen Erzieher heute eingruppiert werden, haben kaum noch etwas mit unserem realen Berufsalltag zu tun. Die heutigen Kitas sind frühkindliche Bildungseinrichtungen, besonders für Kinder aus dysfunktionalen Familien. Die Anforderungen an den Beruf sind vielfältiger, belastender und deutlich verantwortungsvoller geworden."



Seitdem es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren gibt, sei zwar mehr Personal eingestellt worden – aber weil das Geld nicht da ist, werden vielfach ausgebildete Erzieher mit Berufserfahrung nur als Drittkräfte eingestellt. Als Drittkraft verrichten die Erzieher aber Tätigkeiten, die sonst ein Kinderpfleger übernehmen würde. Und weil nach Tätigkeit eingruppiert wird und nicht nach Qualifikation, kommt es, dass viele gut ausgebildete, erfahrene Fachkräfte deutlich unter dem bezahlt werden, was ihnen nach Tarif eigentlich zusteht.

Und nicht nur das: Bei einem Arbeitgeberwechsel können die erreichten Stufen innerhalb der Tarifgruppe nicht mitgenommen werden. Wechselt ein Erzieher die Einrichtung, hat das meist Einkommenseinbußen zur Folge. Denn dann erfolgt automatisch eine Rückstufung um eine Entgeltstufe – so sieht es die Regelung im §16 TVöD im gesamten öffentlichen Dienst vor. Ein Beispiel: Eine Erzieherin mit sieben Berufsjahren hat die Entgeltgruppe 4 erreicht. Sie verdient 2.877,40 Euro. Wechselt sie in eine andere Einrichtung, rutscht sie zurück in Gruppe 3 und bekommt nun 174,20 Euro weniger. Je höher die Entgeltgruppe, desto größer sind die Einkommensverluste bei einem Arbeitgeberwechsel.

Tina Groll Tina Groll ist Redakteurin im Ressort Karriere bei ZEIT ONLINE. Sie schreibt unter anderem über Arbeitsrecht, Frauen und Karriere sowie Gleichberechtigung. 2016 erschien ihr Buch Kinder + Karriere = Konflikt? über die (Un-)Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gemeinsam mit Sabine Hockling betreibt sie www.diechefin.net, ein Blog für Führungsfrauen. Ihre Profilseite finden Sie hier.

Noch verrückter: Selbst wenn Erzieher höherwertige Aufgaben übernehmen, erfolgt oft eine Rückstufung, mit dem Effekt, dass die betroffene Fachkraft jetzt zwar einen verantwortungsvolleren Job ausübt, aber dafür schlechter bezahlt wird. Wer beispielsweise eine Kita mit mehr als 70 Plätzen geleitet hat und eine größere Einrichtung mit mehr als 130 Plätzen übernimmt, der bekommt einen verantwortungsvolleren Job. Aber weil die bereits erreichte Stufe nicht mitgenommen werden kann, gibt es im Idealfall gleich viel Geld, oft weniger. Und es dauert erneut einige Jahre, bis die frühere, höhere Stufe wieder erreicht ist.

Generell erfolge laut Bildungsgewerkschaft GEW die Eingruppierung von Kita-Leitungen in den Monaten Oktober bis Dezember. Doch dieser Zeitpunkt sei nicht repräsentativ. Viele ältere Kinder seien in die Schule gekommen, einige Plätze noch nicht wieder vergeben. Fraglich ist auch, ob die bloße quantitative Anzahl der Plätze ein Bemessungskriterium für die Bezahlung der Leitungspositionen sein kann. Denn dabei werden jene benachteiligt, die kleine Gruppe verantworten – aber hier oft für eine höhere Qualität der Betreuung sorgen.

Bleibt noch die hohe Teilzeitquote im Erzieherberuf. In den ostdeutschen Bundesländern arbeitet fast jeder zweite Beschäftigte in dem Beruf unfreiwillig in Teilzeit, in den westdeutschen Ländern sind es neun Prozent. Generell ist die Teilzeitarbeit (auch die erwünschte) mit 60 Prozent für einen Berufsstand sehr hoch. Und in Teilzeit sinkt abermals das Einkommen – sodass das reale Nettoeinkommen, das die Beschäftigten in den Erziehungsberufen zur Verfügung haben, viel geringer ausfällt. Im Schnitt liegt es in Vollzeit laut GEW bei 1.577 Euro, in Teilzeit oft kaum über 1.000 Euro.



"Die schlechte Bezahlung schreckt ab", sagt Kindertagesstättenleiterin Meyer. Sie erlebe es immer wieder, dass gute Praktikanten sich letztlich wegen der geringen Einkommenschancen gegen den Beruf entscheiden. Erzieherin Anja Klein kann das verstehen: "Wenn ich mich heute noch einmal für eine Ausbildung entscheiden müsste, ich weiß nicht, ob ich den Beruf noch einmal wählen würde."