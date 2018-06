Es ist nur ein winziger Augenblick, der das Leben für immer verändert: Wann immer Menschen den plötzlichen Tod des Partners, eines Familienangehörigen oder Freundes verkraften müssen, stehen Notfallseelsorger bereit. "Wir sind rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr für Menschen erreichbar und begleiten Betroffene in Ausnahmesituationen, mit denen sie allein oft überfordert wären", sagt Uwe Rieske. Er leitet die Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland.



Gemeinsam mit anderen Seelsorgern war er nach dem 24. März am Flughafen Düsseldorf im Einsatz und betreute die Hinterbliebenen der Opfer des Absturzes des Germanwings-Airbus mit der Flugnummer 4U9525. "Menschen, die den plötzlichen Tod eines nahen Angehörigen miterlebt haben und verkraften müssen, sind oft fassungslos und aufgrund des Verlustes hilflos. Das kann aufgrund eines Flugzeugabsturzes, eines Verkehrsunfalls oder auch durch einen Suizid der Fall sein. Sie stellen sich Fragen, wie: Was ist gerade passiert? Wie konnte das passieren?", sagt der Seelsorger.

Sein Job sei es dann, Fragen zu beantworten, die Trauernden zu unterstützen und psychosoziale Begleitung anzubieten, wenn die Arbeit von Polizei und Rettungsdienst beendet ist. In den ersten Stunden nach dem Unglück betreuen die Seelsorger die Hinterbliebenen und schauen, was in der jeweiligen Situation vorrangig zu tun ist – etwa, welche weiteren Angehörigen, Freunde, aber auch Institutionen wie Arbeitgeber verständigt werden müssen und welche Schritte als Nächstes erfolgen müssen. "Die Normalität ist nach einem schlimmen Ereignis zunächst einmal weg", sagt Rieske.



Auch nicht unmittelbar vom Tod eines Menschen betroffene Personen finden Hilfe bei Notfallseelsorgern. Zeugen von schweren Verkehrsunfällen etwa brauchen Hilfe, das Gesehene zu verarbeiten. Ebenso wie Rettungskräfte, Feuerwehrleute oder Polizisten, die etwa die Nachricht vom Tod eines Angehörigen überbringen müssen, sind oft stark belastet und brauchen Unterstützung.



Oft sind Notfallseelsorger Pfarrer einer evangelischen oder katholischen Kirche, einige arbeiten als Seelsorger in Krankenhäusern, Hospizen oder als Rettungskräfte. Sie alle haben eine spezielle Weiterbildung für ihre Tätigkeit bei Notfällen gemacht. Diese umfasst etwa 80 Stunden, dazu kommen weitere Praxisschulungen, sodass die gesamte Ausbildung mindestens ein halbes Jahr dauert. "Wir arbeiten in der Ausbildung viel mit Fallbeispielen, trainieren bestimmte Situationen und Kommunikationsformen", sagt Rieske. Zudem stehen Psychotraumatologie, Stresstheorie sowie die theologische Auseinandersetzung mit Ereignissen und die Kooperation mit anderen Einsatzkräften auf dem Ausbildungsplan.



Abschließend wird gemeinsam analysiert, ob der angehende Notfallseelsorger wirklich für die Arbeit infrage kommt und in der Lage ist, die Teams zu ergänzen und auch selbstständig in Einsätze zu gehen. Bei einem positiven Ergebnis erfolgt der erste Einsatz zunächst in Begleitung eines erfahrenen Kollegen.

Wer diesen Beruf ausüben möchte, muss mindestens 26 Jahre alt sein und sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können. "Hier geht es weniger um die Qualifikation als vielmehr um eine gewisse Lebenserfahrung, die vorhanden sein muss", sagt Rieske. Besondere Vorkenntnisse sind nicht vonnöten.



Notfallseelsorger müssen mit Stress umgehen können, belastbar sein sowie Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl, Organisationsfähigkeit und ein feines Gespür für Menschen und ihre Bedürfnisse mitbringen. Ein ausgeprägtes Kommunikationsverhalten ist außerdem wichtig. Wie muss ich den Menschen ansprechen, welche Bemerkungen sind der Situation angemessen?



Die Arbeit ist fordernd, der Rückhalt untereinander in den Teams sowie Abstand und Distanz nach der Arbeit sind daher wichtig. Als nachteilig sieht Rieske die Belastung aber nicht. "Dieser Aspekt gehört zum Beruf", sagt er und verweist auf die positiven Seiten. "Wir üben eine sinnvolle Tätigkeit aus und können anderen Menschen in schweren Situationen helfen. Es ist ein gutes Gefühl, Gutes getan zu haben."