Jahrelang glich das berufliche Leben von Guido Schmidt einer Achterbahnfahrt. Nach Abschluss der zehnten Klasse musste der Brandenburger aufgrund seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche ein berufsvorbereitendes Lehrjahr absolvieren. Dabei bekam er Einblick in mehrere Handwerksberufe. "Für mich war aber schon vorher klar, dass ich Tischler werden will", erzählt der heute 36-Jährige. "Ich war schon immer handwerklich begabt, habe gern Sachen gebaut und konnte mit Holz einfach gut umgehen."



Mit 18 begann er seine Lehre und stellte fest, dass der Beruf anspruchsvoller war, als er sich das vorgestellt hatte: "Es gehört viel Mathe und Chemie dazu, man muss zum Beispiel alles über Lacke und Kleber lernen." Mit Lese- und Rechtschreibschwäche war der Stoff gar nicht so einfach zu bewältigen. Trotzdem blieb Schmidt dabei – und schloss die Ausbildung nach dreieinhalb Jahren erfolgreich ab.



Es folgte eine Zeit als Zivi im Altenheim, die ihn beruflich zurückwarf. Denn danach tat er sich schwer, eine Anstellung zu finden. "Als Tischler war nichts zu bekommen und ich landete erst einmal bei einem Fensterbauer bei Berlin", erinnert sich Schmidt. Doch die wirtschaftliche Lage war schwierig, der Fensterbauer meldete nach eineinhalb Jahren Insolvenz an. Damit begann ein Auf und Ab für Schmidt: Er wechselte zwischen Fensterbau, Messebau, Ladenbau und übernahm sogar Winterdienste, um Geld zu verdienen. Auch Phasen der Arbeitslosigkeit waren dabei. Keine einfache Situation für den jungen Mann, denn die vielen befristeten Beschäftigungen verstärkten das Gefühl, einfach nicht richtig ankommen zu können.



"Als ich zuletzt arbeitslos war, fragten mich Freunde, ob ich sie nicht auf eine Jobmesse begleiten will. Das klang gut, denn ich überlegte eh schon lange umzuschulen – das ständige Hin und Her war ganz schön zermürbend. Ich wünschte mir eine sichere und planbare Arbeit und wollte auch gern was Neues lernen", sagt Schmidt.



Und so führte ihn sein Weg auf der Messe auch am Stand der Bundeswehr vorbei: "Eigentlich wollte ich dort nur ein Schlüsselband und einen Kugelschreiber mitnehmen, aber die haben mich dann in ein sehr nettes Gespräch verwickelt", erzählt er. Die Bundeswehr hatte Schmidt als Arbeitgeber gar nicht in Betracht gezogen, weil er glaubt, mit 30 Jahren ohnehin zu alt zu sein. Die Soldaten belehrten ihn eines Besseren, denn solch eine Altersgrenze gibt es nicht. Schmidt bekam einige Broschüren und Ideen mit auf den Weg, was er bei der Truppe machen könnte. Ganz unbekannt war ihm das Terrain Bundeswehr nicht, da sein Vater bereits gedient hatte und sein Großvater Kompaniechef bei der NVA war. Auch Schmidt beschloss, es beim Bund zu versuchen. Mit seiner Ausbildung als Tischler, dem Besitz eines Pkw- und eines Gabelstaplerführerscheins sowie seinen handwerklichen Fähigkeiten erhoffte er sich, bei den Pionieren unterzukommen.



Handwerker der Bundeswehr

Doch zunächst standen eine erneute Musterung und diverse Tauglichkeitsprüfungen an. Alles ging glatt, ein paar Monate später begann der Brandenburger seinen Grundwehrdienst und schloss eine Spezialausbildung zum Pionier in Munster an. "Da konnte ich von meinen handwerklichen Fähigkeiten profitieren. Wir Pioniere sind ja quasi die Handwerker der Bundeswehr und machen alles: vom Zerstören bis zum Aufbau. Ich habe beispielsweise den Umgang mit allen möglichen Maschinen gelernt, den Aufbau von Baumsperren und das Sprengen von Bauwerken", erzählt er.

Für einen Einsatz in Afghanistan war Schmidt bereits fest eingeplant, als seine Freundin schwanger wurde. "Weil man im Auslandseinsatz einen klaren Kopf braucht, hat der Spieß beschlossen, dass ich vorerst in Deutschland bleibe und die Geburt meines Sohnes miterleben kann", erzählt Smidt.



Mit dem Familienzuwachs änderte sich für Schmidt die berufliche Sichtweise. Er wollte bei Frau und Kind sein und ließ sich in die Julius-Leber-Kaserne nach Berlin versetzen. Das gab ihm die Möglichkeit, als Heimschläfer jeden Tag seine Familie zu sehen. "Damit änderte sich mein Aufgabenfeld vom Handwerker zum Hausmeister", sagt der 36-Jährige. Als Mitglied des Unterstützungszuges für das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr hilft er, Events, wie etwa das Sommerbiwak, mit vorzubereiten: Bühnen auf- und abbauen, Stühle stellen und Parcours errichten. Natürlich ist der Unterstützungszug auch dabei, wenn das Kommando Territoriale Aufgaben zu Übungen fährt. Das freut Schmidt, denn dann werden seine handwerklichen Fähigkeiten wieder mehr gefordert: "Der Kompaniefeldwebel holt mich immer dann, wen er was gebaut haben will. Vom Tischfähnchen über Zäune bis zum Eiffelturm ist alles dabei."



Mit seiner momentanen beruflichen Situation ist Schmidt zufrieden. Er hat einen 12-Jahres-Vertrag mit der Option auf Verlängerung. Das gibt Sicherheit. "Vom Aufgabenbereich würde ich mich gern noch weiterentwickeln. Eventuell noch eine Ausbildung bei der Bundeswehr machen oder einen höheren schulischen Abschluss." Die Möglichkeiten sind zahlreich. "Die Bundeswehr ist ein guter Arbeitgeber. Das hätte ich vorher nicht gedacht", sagt Schmidt. In sein altes Leben als Zivilist zieht es ihn nicht mehr. Er hat gefunden, was er gesucht hat: einen Arbeitgeber, der ihm Sicherheit bietet und nette Kollegen.