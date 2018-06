ZEIT ONLINE: Vom Leiharbeiter zum Unternehmer. Herr Dindar, wie ist es zu dieser Karriere gekommen?

Baran Dindar: Nach der Geburt meines Sohnes wollte ich erst einmal Geld verdienen. Außerdem wollte ich die Arbeitswelt kennenlernen. Mein Bruder ist seit vielen Jahren Zeitarbeiter. Über ihn kam ich auf die Idee, bei einer Zeitarbeitsfirma für einen Arbeiterjob anzuheuern. Die Firma vermittelte mich in der Metallbranche zu einer Tochterfirma von ThyssenKrupp. Dort arbeitete ich am Band. Das war eine krasse Erfahrung.

ZEIT ONLINE: Warum?

Dindar: Genau genommen arbeitete ich nicht an einem, sondern zwischen zwei Bändern. Meine Aufgabe bestand darin, zwischen den Fließbändern in einem extrem hohen Tempo zu wechseln und die Metallstücke zu wechseln. Das war nicht nur sehr anstrengend, es war auch kaum zu schaffen. Ich habe mich immer wieder an den Stücken verletzt und mir Schnittwunden zugezogen. Später habe ich erfahren, dass an dieser Position mal zwei Arbeiter beschäftigt waren – bevor die Firma Leiharbeiter einsetzte. Man hatte aus zwei Jobs einen Billigjob gemacht. Als Leiharbeiter war ich Arbeiter zweiter Klasse. Ich habe 8,50 Euro die Stunde bekommen – meine Kollegen aus der Stammbelegschaft bekamen 16 Euro pro Stunde. Und sie wurden an Positionen eingesetzt, in denen der Arbeitsschutz besser eingehalten wurde.

Baran Dindar Nach seinem Abitur arbeitete Baran Dindar als Zeitarbeiter. Die prekären Arbeitsbedingungen politisierten ihn. Er entwickelte die Idee für soziale Zeitarbeiter. Er ist einer der Gründer von Socfield.

ZEIT ONLINE: Was passierte dann?

Dindar: Ich wurde schnell krank. Irgendwann ging ich zum Arzt. Der schrieb mich für einige Tage krank, damit meine Verletzung ausheilen konnte. Als ich die Krankschreibung im Betrieb abgab, wurde mir Leistungsverweigerung vorgeworfen und ich wurde stark unter Druck gesetzt, dass ich kündigen sollte. Das war sehr erniedrigend. Für einen Abiturienten, für den Zeitarbeit nur ein Überbrückungsjob bis zum Studium darstellt, ist das vielleicht noch zu überwinden. Aber ich hatte Kollegen, die waren auf das Einkommen aus dem Leiharbeitsjob angewiesen. Viele von ihnen glaubten der Versprechung, wenn sie sich nur hart genug anstrengten, würden sie vielleicht mal als Festangestellte übernommen. Aber ich habe das nicht beobachtet. Die meisten wurden nach einiger Zeit gekündigt. Und statt ihnen kamen neue Leiharbeiter.



ZEIT ONLINE: Was taten Sie?

Dindar: Die Erfahrung hat mich politisiert. Ich habe angefangen zum Thema Leiharbeit zu recherchieren. Denn auch wenn es in den letzten Jahren Versuche seitens der Politik gab, Missbrauch zu verhindern und die Leiharbeit zu regulieren, so reichen die bisherigen Gesetze nicht aus, um die Beschäftigten ausreichend zu schützen. Kaum eine Beschäftigungsform ist so stark gewachsen wie diese. Wirtschaftlich ist das nicht sinnvoll.



Noah Ammi Noah Ammi ist ein Unternehmer aus Bielefeld und Co-Gründer von Socfield.

ZEIT ONLINE: Warum?

Dindar: Die meisten Leiharbeiter brauchen aufstockende Hilfsleistungen, weil sie selbst bei Vollzeitbeschäftigung in der Leiharbeitsfirma ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Hinzukommen die Fördergelder, die der Staat zur Eingliederung Arbeitsloser in die Vollzeitbeschäftigung zahlt. Diese können bis zu 50 Prozent vom regelmäßig gezahlten Lohn sowie des Arbeitgeberanteils am Sozialversicherungsbeitrag erreichen. Und in der Regel werden die Fördergelder für Leiharbeiter bis zu zwölf Monaten gezahlt. Die einzigen, die von der Leiharbeit profitieren, sind die Zeitarbeitsfirmen. Denn Zeitarbeiter sind für die Unternehmen, in denen sie eingesetzt werden, oft gar nicht günstiger als die Stammbelegschaft. Die Unternehmen setzen Zeitarbeiter ja meist für solche Bereiche und Tätigkeiten ein, in denen sie sehr viel Flexibilität brauchen und sich ordentliche Beschäftigungsverhältnisse aus unternehmerischer Sicht nicht lohnen. Doch diese erhöhte Flexibilität lassen sich die Verleiher teuer bezahlen. Häufig zahlen die Unternehmen 22 Euro pro Stunde für einen Leiharbeiter, während die Stammbelegschaft oft nur 16 oder 18 Euro pro Stunde kostet. Das große Problem ist, dass die Zeitarbeitsfirmen zu wenig an die Leiharbeiter weitergeben.



ZEIT ONLINE: Sie haben ein Konzept für soziale Zeitarbeit entwickelt. Was ist das?

Dindar: Nach meinen eigenen Erfahrungen reifte in mir der Wunsch, diese Ungerechtigkeit abzuschaffen. Es muss auch anders gehen, denn Zeitarbeit ohne Ausbeutung ist möglich. Wenn die Unternehmen bereit sind, mehr Geld für einen Zeitarbeiter auf den Tisch zu legen als für einen Stammmitarbeiter, dann könnte man dieses Geld doch einfach so umverteilen, dass alle etwas davon haben. Die Leiharbeiter, die Unternehmen und auch die Verleiher. Ich lernte den Bielefelder Unternehmer Noah Ammi kennen, der ehrenamtlich Arbeitslose berät. Und ich stellte ihm meine grobe Idee vor.



Noah Ammi: Ich war sofort begeistert. Wir haben dann ein Konzept entwickelt und uns dabei auch von der Unternehmensberatung PWC beraten lassen. Auch dort war man von unserem Ansatz angetan. Dann haben wir uns um Partner bemüht. Derzeit treiben wir die Gründung voran, wobei wir von dem Thinktank Social Impact Labs und der JP Morgan Chase Foundation unterstützt werden.