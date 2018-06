Milchtechnologen müssen früh loslegen. Schon morgens um drei beginnt ihre Arbeit. Sie treffen Vorbereitungen, ehe wenig später die ersten Lieferungen mit der frischen Milch der Landwirte in der Molkerei eintreffen. "Milchtechnologen sind Spezialisten für die Herstellung von Molkereiprodukten", sagt Torsten Sach, Geschäftsführer des Zentralverbands deutscher Milchwirtschafter. Allein an Sahne werden von Milchtechnologen in den Molkereien täglich Hunderttausende Liter hergestellt. Diese kümmern sich aber auch um Käse, Quark und viele weitere Produkte aus Milch – und natürlich um die Milch selbst.



Die Milchtechnologen nehmen zunächst das Rohprodukt an und überprüfen es auf Qualität und Reinheit. Gibt es keine gesundheitlichen Bedenken, wird die Milch aus den Tanks der Lkw in große Stapelsilos gepumpt und dort kurzzeitig zwischengelagert. "Die Milch muss schnell verarbeitet werden, es kommt jeden Tag neue Rohmilch, die kann nicht komplett gelagert werden", sagt Sach.



In Zentrifugen wird die feste von der flüssigen Phase getrennt, so entstehen Rahm und Magermilch. Beides wird anschließend bei 81 Grad Celsius pasteurisiert. Erst dann werden daraus Konsummilch, Joghurt, Butter oder andere Produkte hergestellt.



Auch wenn Milchtechnologen in großen Molkereien überwiegend die Herstellungsprozesse lediglich überwachen: Ihre Arbeit müssen sie dennoch von der Pike auf können und verstehen. Wann muss Käsebruch in die Käsepresse? Wie viele Früchte müssen dem Joghurt hinzugegeben werden? Wie lange muss der Käse lagern? "Natürlich nehmen Milchtechnologen auch in Großbetrieben immer wieder Proben und probieren die Produkte auch. Da sind dann, so wie früher, wieder die Sinne des Menschen gefragt", sagt Sach.



Viele spezialisieren sich auf bestimmte Milcherzeugnisse

In kleineren Molkereien oder Sennereien hingegen hat die Arbeit noch viel Traditionelles. "Das Aufgabengebiet ist mitunter vielfältig und auch immer davon abhängig, wie groß der Arbeitgeber ist und was dort produziert wird", sagt Sach. Oft sind die kleinen Betriebe auf die Erzeugung bestimmter Molkereiprodukte spezialisiert, etwa auf die Herstellung besonderer Käsesorten. Moderne Computertechnik sucht man hier oft vergebens, Handarbeit gehört noch überwiegend zum Arbeitsalltag dazu.



Der Milchtechnologe ist ein staatlich anerkannter, dualer Ausbildungsberuf mit drei Jahren Lehrzeit. Grundkenntnisse in Mathematik und Naturwissenschaften sowie PC-Kenntnisse und ein ausgeprägtes Interesse an Lebensmitteln sind gute Voraussetzungen, um die Ausbildung zu beginnen.



Während der Ausbildung lernen Milchtechnologen die Herstellung der kompletten Produktpalette kennen. Sie erfahren, wie die Rohmilch angenommen und getestet wird, und lernen alles über die Verfahren und Anlagen der Milchbearbeitung, die Qualitätsüberwachung und die Produktionsverfahren. Später spezialisieren sie sich in der Regel auf die Herstellung einiger Produkte oder eines einzelnen wie etwa Joghurt, Käse oder Butter.