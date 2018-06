Hilft ein Bear Hug? Oder ist ein Cobra Clutch wirkungsvoller? Die Griffe im Wrestling mit ihren exotischen, teils kuriosen Namen haben ein Ziel: Den Gegner im Ring möglichst schnell zur Aufgabe zu zwingen. Hussein Chaer alias Crazy Sexy Mike ist ein alter Hase im Profi-Wrestling. Der Wrestler aus Berlin betreibt seit 18 Jahren diese Sportart als Profi. Er kennt alle Griffe und Tricks, um seinen Gegner möglichst schnell auf die Bretter zu schicken. Denn auch wenn im Wrestling immer eine Show dazugehört, der Kampf und die Bewegungsabläufe sind echt.



"Wrestling ist eine eigene Kampfsportrichtung und basiert auf dem Ringen. Im Gegensatz zum Ringen sind beim Wrestling jedoch viele Showelemente integriert", sagt der Sportler. Neben Kraft und Technik ist für den Wrestler eine gute Vorbereitung auf seinen Gegner wichtig. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen des Kontrahenten? Die Analyse seiner Fähigkeiten bestimmt die Taktik im Kampf.



"Wie in anderen Profisportarten gilt auch im Wrestling: Training, Training, Training. Ich muss jeden Tag viel mit dem Körper arbeiten und mich auf Wettkämpfe und Veranstaltungen vorbereiten", erzählt Chaer. Was nach außen leicht ausschaue, sei harte Arbeit.



Zum täglichen Trainingsprogramm zählen neben Krafttraining und Dehnübungen eigene auf den Wrestler und seinen jeweiligen Kampfstil abgestimmte Übungen. Wrestler brauchen einerseits sehr viele Muskeln, andererseits müssen sie im Ring sehr beweglich sein. Die Profis halten daher meist auch ein striktes Ernährungsprogramm ein. "In einem intensiven Trainingstag werden durchaus schon mal 4.000 bis 5.000 Kalorien verbraucht, die durch ausgesuchte Nahrungsmittel wieder zugeführt werden müssen", sagt Chaer.

Eine Ausbildung zum Profi-Wrestler im klassischen Sinne gibt es nicht. Den Sport inklusive aller Griffe, Taktiken und Übungen erlernt man in der Regel in einer Wrestling-Schule. Hier wird auch vermittelt, wie man sich beim Kampf möglichst nicht verletzt. Ganz wichtig dabei ist richtiges Fallen. Anfänger verbringen daher unzählige Trainingsstunden nur mit Fallübungen. Aber auch wenn das Verletzungsrisiko durch Technik, Aufwärmtraining und entsprechende Schutzmaßnahmen minimiert werden kann, so bleibt dennoch ein kleines Restrisiko für Verletzungen.



infobox-beruf-der-woche Beruf der Woche Schon mal einen Kampfmittelräumer oder einen Bird Controller bei der Arbeit erlebt? Jede Woche stellen wir einen ungewöhnlichen Job in unserer Serie Beruf der Woche vor. Sie üben eine ungewöhnliche Tätigkeit aus oder kennen jemanden, der der Letzte seines Standes ist, einen neuen Beruf erfunden hat oder einen unbekannten Job ausübt? Dann schreiben Sie uns und wir stellen Sie und Ihren Job bald in der Serie vor! Alle Folgen zum Nachlesen gibt es hier! Als E-Book kaufen Die besten Folgen können Sie auch als E-Book kaufen: www.zeit.de/ebooks.

Wer das nicht scheut und den Sport professionell ausüben möchte, muss außer sehr guter sportlichen Fähigkeiten auch Marketingtalent mitbringen. Dazu gehört ein unverwechselbares Image, mit dem der Aufstieg in den Profibereich erst möglich ist. Dazu gehören der Name, besondere Showelemente und das Aussehen. "Im Ring verkörpert jeder Wrestler eine bestimmte Person mit einem bestimmten Aussehen. Ganz wichtig ist daher ein individuelles Kampfkostüm", erklärt Chaer.

Auf das Kostüm kommt es an

Bekannt werden Wrestler durch Auftritte in ersten Vorführkämpfen, wo auch Manager auf sie aufmerksam werden können. Wichtig ist daher, Veranstaltungen zu besuchen, Kontakte zu Profis aufzubauen und ein Netzwerk zu knüpfen. Wer den Sprung in den Profibereich schafft, kann in unterschiedlichen Ligen und Wettbewerben in Deutschland, aber auch anderen europäischen Ländern oder in den USA antreten. "Mittlerweile gibt es in Deutschland an jedem Wochenende eine Veranstaltung", sagt Chaer.

Viele Wrestler sind allerdings nicht hauptberuflich in diesem Sport tätig, sondern üben parallel noch andere Berufe aus. Chaer alias Crazy Sexy Mike kann mittlerweile ausschließlich von seinem Sport leben. Er betreibt eine Wrestling-Schule und verdient seinen Lebensunterhalt vor allem als Trainer. Zudem ist er auch als Veranstalter und Manager aktiv. Alles im Bereich Wrestling, versteht sich.

Sein Werdegang sei typisch für den Sport, sagt er. Viele würden zunächst nur mit dem Sport anfangen. Mit zunehmenden Erfolg werden manche später Trainer, Manager oder eröffnen eine eigene Schule.



Ausdauer, Geduld und eine gute körperliche Konstitution sind für den Beruf als Wrestler wichtig. Wer außerdem schon eine Kampfsportart beherrscht, profitiert davon, zwingend nötig seien solche Vorkenntnisse aber nicht. "Oft gewöhnt man sich dann nur ungünstige Bewegungsabläufe an", sagt Chaer.

Auf keinen Fall darf es einem Wrestler an schauspielerischem Talent mangeln. "Wrestler müssen Sportler, Stuntman und Schauspieler in einer Person sein", fasst Crazy Sexy Mike zusammen.

Für den Berliner gibt es keinen schöneren Sport. "Der Auftritt vor Publikum, der Umgang mit den Kollegen, der Kampf an sich – das ist jedes Mal aufs Neue unvergleichbar. Es ist einfach toll, wenn man mit dem Sport, für den man lebt, auch noch Geld verdienen kann."