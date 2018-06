ZEIT ONLINE: Herr Stenzel, Sie haben mit Kollegen die Karriereplattform Skjlls gegründet. Was genau machen Sie?

Gunnar Stenzel: Skjlls ist im Moment ein Gehaltsvergleich, der auf Fähigkeiten basiert und nicht auf Jobtiteln. Wir vergleichen Angestellte und Freelancer aus der Medienbranche anhand ihrer Fähigkeiten miteinander, können sie so miteinander matchen und ihnen sagen, was andere mit ihren Fähigkeiten verdienen. So lernt jeder seinen eigenen Wert kennen. Wer fragt sich nicht in regelmäßigen Abständen, ob sein Verdienst in Ordnung ist oder nicht – egal, ob angestellt oder freiberuflich tätig?

ZEIT ONLINE: Die Daten kommen von den Usern. Wie gewährleisten Sie, dass die Angaben korrekt sind?

Stenzel: Zum einen hat ein User, der falsche Daten angibt, keinen Nutzen. Denn dann würden ihm entsprechend auch falsche Vergleichsergebnisse dargestellt. Zum anderen hat ein einzelner User, der Falschangaben macht, statistisch gesehen keine Auswirkung auf die Ergebnisse der anderen. Aktuell liegen uns weit über eine halbe Million angegebene Fähigkeiten vor, anhand derer wir unsere User miteinander vergleichen. Diese Anzahl ist mehr als ausreichend, um passende Vergleiche für jeden zu finden.

ZEIT ONLINE: Wie funktioniert das Matching?

Stenzel: Mit einem Algorithmus, den wir neu entwickelt haben. Wir wussten zwar, dass es funktioniert – aber es war eine Herausforderung, diesen zu realisieren. Entwickelt haben wir ihn selbst. Allerdings mit der Unterstützung eines Mathematikers.



ZEIT ONLINE: Wie sind Sie auf die Unternehmensidee gekommen?

Stenzel: Wir sind fünf Gründer, die alle seit Jahren in der Medienbranche beschäftigt sind. Immer wieder haben wir festgestellt, dass ein Jobtitel oft nicht mit den Fähigkeiten übereinstimmt. Und dass es für die gleiche Tätigkeit viele unterschiedliche Jobtitel gibt. Das macht einen objektiven Vergleich unmöglich, wenn man herausfinden möchte, was eine faire Vergütung für eine bestimmte Tätigkeit ist. So sind wir auf die Idee gekommen, ein solches objektives Vergleichstool selbst zu entwickeln.

ZEIT ONLINE: Was bedeutet der Name Skjlls?



Stenzel: Skjlls bedeutet Skills, also der englische Begriff für das Wort Fähigkeiten. Wir wollten unbedingt eine Top-Level-Domain sowie einen kurzen, einprägsamen Namen. Allerdings waren die Webadressen skills.de und skills.com bereits besetzt. Deshalb haben wir uns entschieden, Skills ein mit einem "j" zu schreiben.

Das Gute daran ist, dass es keine Wettbewerber gibt, die Skills falsch schreiben. Daher müssen wir uns auch nicht mit anderen Marken auseinandersetzen – und können Markenrechtprobleme ausschließen.

ZEIT ONLINE: Wie lange hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert?

Stenzel: Lange. Die Idee hatte ich bereits vor gut neun Jahren, aber damals fehlte noch das entsprechende Kapital. Wir mussten jeder erst einmal ein entsprechendes finanzielles Polster ansparen, das die Existenzgründung ermöglichte.

Im Februar 2014 haben wir uns das erste Mal zusammengesetzt und eine konkrete Planung begonnen. Sechs Monate später haben wir uns dann alle in einem gemeinsamen Büro zusammengesetzt und uns ab dann nur noch um die Gründung gekümmert. Neun Monate später ist die Plattform mit der ersten Funktion, dem Gehaltsvergleich, online.

ZEIT ONLINE: Wie schwierig ist die Finanzierung?

Stenzel: Wir haben uns für die Eigenfinanzierung und gegen die Suche nach einem Investor entschieden. Die Bedingungen für eine Finanzierung sind aktuell einfach zu schlecht. Je nach Investor müssen Gründer für nur 100.000 Euro schon mal 20 bis 30 Prozent Anteile abgeben. Und so wirklich weit kommt man mit 100.000 Euro bei einer Gründung nicht.

Ferner sitzen Geldgeber den Gründern in der Regel im Nacken und möchten monatlich angepasste Businesspläne sehen sowie Nutzerzahlen, die sich am besten monatlich verdoppeln. Diesem Druck wollten wir uns nicht aussetzen.

Wir können aber auch so agieren, da wir uns mit unseren Fähigkeiten sehr gut ergänzen und deshalb Know-how nicht extern einkaufen müssen. Unsere laufenden Kosten sind recht niedrig. Das heißt aber nicht, dass wir eine externe Finanzierung generell ausschließen. Die Konditionen müssten aber stimmen.