Rein mit der Ware ins Flugzeug und ab damit ans andere Ende der Welt – ganz so einfach ist es nicht. Damit aus normaler Fracht Luftfracht werden kann, müssen Handling Agents den Versand per Flugzeug koordinieren. "Wir sind die Schnittstelle zwischen dem Spediteur und der Fluggesellschaft", sagt Alexander Doden. Er ist Geschäftsführer eines Logistikunternehmens, das sich auf den Frachtversand per Flugzeug spezialisiert hat.

Die Luftfrachtspezialisten arbeiten eng mit Speditionen und Fluggesellschaften zusammen. Im Auftrag der Airlines kümmern sie sich um die Annahme der Waren, sorgen für die richtige Zwischenlagerung und bereiten die Fracht für den Transport vor. Beim Verladen ins Flugzeug müssen sie strenge Vorgaben und Sicherheitsrichtlinien erfüllen. "Die Ware wird nicht einzeln in den Herstellerverpackungen in die Flugzeuge verladen, sondern in speziellen für den Luftverkehr vorgesehenen Containern oder auf Paletten", sagt Doden.



Die Arbeit beginnt frühmorgens und dauert bis zum späten Abend – und das auch an Wochenenden und Feiertagen. Beim Wareneingang am Flughafen werden zunächst die Frachtdokumente überprüft, anschließend werden die Waren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit geprüft. Ist die Verpackung zulässig? Darf die Fracht überhaupt in der Luft befördert werden? Bevor etwas für den Transport übergeben wird, kontrollieren die Handling Agents die Fracht auf verbotene und gefährliche Gegenstände wie etwa Sprengstoff und Drogen. Dazu werden die Waren auch einer Röntgenkontrolle unterzogen.

Der Umschlag muss schnell gehen: Mitunter kommt Ware um 16 Uhr an und muss um 19 Uhr bereits wieder weiter verschickt werden. Aufgrund der Exklusivität einiger Waren ist das Verladen mitunter auch eine Herausforderung. Vom Prototypen eines Sportwagens bis hin zu sperrigen Industriemaschinen bekommen Handling Agents viele ungewöhnliche Güter zu sehen.



Eine direkte Ausbildung zum Handling Agent gibt es nicht, eine abgeschlossene Ausbildung zum Speditionskaufmann oder zur Speditionskauffrau oder eine Ausbildung als Luftfahrtverkehrskaufmann, bzw. –frau sind gute Voraussetzungen.



In der Regel erfolgt in den ersten Wochen im Beruf zusätzlich eine betriebsinterne Ausbildung. Wie ist ein Flugzeug von innen aufgebaut, wie die Laderäume? Welche Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten und welche Dokumente werden für Annahme und Ausfuhr benötigt? Die Frachtexperten müssen wissen, was bei Größe und Gewicht zu beachten ist, wie man Gefahrengut richtig sichert und auch mit anderen Transportmitteln außer dem Flugzeug müssen sie sich auskennen.



Gute Sprachkenntnisse, besonders in Englisch, sind für die Arbeit außerdem wichtig. Man braucht Organisationstalent und muss stets aufmerksam sein. Denn Fehler können teuer werden. Auch Geografiekenntnisse braucht man als Handling Agent – denn man muss wissen, welche Stadt in welchem Land liegt und was etwa die kulturellen Besonderheiten hier sind.



Wer diese Voraussetzungen erfüllt und eine abgeschlossene Ausbildung in einem der genannten Berufe vorweisen kann, dem bieten sich gute Jobchancen bei auf die Luftlogistik spezialisierten Transportunternehmen.



Einziges Manko sind die nicht immer vorhersehbaren Arbeitszeiten. Verspätungen beim Start und bei Landungen wirken sich auch auf die Arbeitszeiten der Handling Agents aus. "Man kann nicht um fünf Uhr Feierabend machen, wenn noch ein Flugzeug beladen werden muss, dieses aber Verspätung hat", sagt Doden. Davon abgesehen sieht er die vielen positiven Seiten an dem Job: "Die Atmosphäre auf dem Arbeitsplatz Flughafen ist besonders. Unsere Arbeit wird nicht langweilig."