Für ThyssenKrupp war der Kita-Streik ein gelungener Feldversuch in Sachen Homeoffice. Der Konzern hatte seine Führungskräfte während des Streiks aufgefordert, sich besonders flexibel zu zeigen und Heimarbeit anzubieten. Mit dem Ergebnis des ungeplanten Feldversuchs ist ThyssenKrupp-Personalvorstand Oliver Burkhard hoch zufrieden: "Der Kita-Streik hat gezeigt, dass in der Praxis die meisten Vorbehalte unbegründet sind." Denn, so sein Fazit: "Sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte haben viele gute Erfahrungen gemacht." Der Konzern habe eine klare Devise: Sofern es die betrieblichen Belange zulassen und auch die Führungskraft zustimmt, kann die Arbeit flexibel gestaltet werden - und dazu zählt auch Arbeit im Homeoffice.



Unser Nachbarland Holland ist da schon weiter: Arbeitnehmer haben dort sogar einen gesetzlichen Anspruch aufs Homeoffice. "Doch das ist hierzulande nicht zu erwarten", sagt Ina-Kristin Hubert, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Rödl & Partner in Hamburg. Der Arbeitgeber muss seinen Angestellten nicht einmal vorübergehend die Arbeit im Homeoffice erlauben, wie das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz vergangenen Dezember einer jungen Mutter beschied (Aktenzeichen 5 Sa 378/14). Von Unternehmen könne nicht verlangt werden, dass sie den Betrieb nach den Wünschen der Mitarbeiter umstrukturieren, urteilten die Richter. "Umgekehrt kann die Firma keinen Angestellten zwingen, nicht mehr in der Firma, sondern von Zuhause aus zu arbeiten", so Anwältin Hubert.

Anders sieht es aus, wenn ein Mitarbeiter bereits ein Homeoffice hat. Dann kann der Arbeitgeber ihn nicht so einfach in die Zentrale zurückbeordern – jedenfalls nicht, solange er nicht beweisen kann, dass dies für die Firma notwendig ist. Entschieden hat dies das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz (Aktenzeichen 4 Sa 404/14). Ein Fall wie bei Yahoo, wo Chefin Marissa Meyer plötzlich alle Homeoffices strich, wäre hierzulande entsprechend knifflig. Gibt es in der Firma einen Betriebsrat, muss der zuvor angehört werden, erläutert Arbeitsrechtlerin Hubert.



Homeoffice-Regeln gehören in den Arbeitsvertrag

Ob und wie im Homeoffice gearbeitet werden soll, müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Arbeitsvertrag vereinbaren - und zwar im Detail. Gibt es bereits einen Arbeitsvertrag, sollten Unternehmen und Mitarbeiter alle Einzelheiten in einer Ergänzung zum Arbeitsvertrag festhalten, rät Hubert. Will das Unternehmen dann irgendwann zurück zur Präsenzkultur, müssen Unternehmen und Mitarbeiter einen neuen Arbeitsvertrag schließen und damit gemeinschaftlich den alten Vertrag aufheben. Sind sie uneins oder streiten gar, kann das Unternehmen dem Mitarbeiter eine Änderungskündigung schicken.

Die Idee, für diesen Fall vorzubeugen und eine entsprechende Klausel in den Arbeitsvertrag einzubauen, sollten Arbeitgeber übrigens gleich wieder verwerfen. Ein Unternehmen im Rheinland, das dies probiert hatte, musste sich vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf belehren lassen, dass eine solche Klausel unwirksam ist und das Homeoffice somit Bestand hat (12 Sa 505/14).

Geregelt werden sollte im Arbeitsvertrag: