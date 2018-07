Dass Personaler Informationen über Bewerber im Netz suchen, ist längst Usus. Auch für andere geschäftliche Treffen wird die Vorbereitung durch eine Recherche im Internet immer wichtiger. Egal ob Kunde, Klient oder möglicher Geschäftspartner – mittlerweile sucht mehr als jeder Dritte vor dem ersten beruflichen Zusammenkommen nach Informationen über seinen Ansprechpartner im Netz. 36 Prozent googeln vorher mindestens Namen und Foto, jeder Fünfte durchwühlt sogar das private Profil auf Facebook und Twitter, ergab eine repräsentative YouGov-Studie im Auftrag einer großen Hotelkette, die auf Geschäftsreisende spezialisiert sind. Das Meinungsforschungsinstitut hatte 1.342 Berufstätige über 18 Jahren zu ihren Vorbereitungen vor geschäftlichen Terminen befragt.

Offenbar reichen vielen die Informationen nicht, die auf der Unternehmensseite oder auf Businessplattformen wie LinkedIn und Xing zu finden sind. Viele nutzen Wissen über Privates etwa, um beim Small Talk mit einem künftigen Geschäftspartner einen guten Eindruck zu machen. 36 Prozent der Befragten sagten außerdem, die privaten Profilbilder hätten einen Einfluss darauf, wie man von Geschäftspartnern wahrgenommen werde.

Tatsächlich beeinflussen die digitalen Informationen den ersten Eindruck. Bewerber, die sich auf privaten Fotos in sozialen Netzwerken allzu freizügig geben, werden als weniger seriös und kompetent eingeschätzt, zeigen Studien. Es ist daher sinnvoll, beim Veröffentlichen privater Bilder auf Facebook eine restriktive Einstellung vorzunehmen.

Immer häufiger entscheiden die digitalen Informationen auch darüber, ob überhaupt ein Kontakt angebahnt wird. Daher empfehlen Experten insbesondere Freiberuflern und Selbständigen, ihre Social-Media-Profile gut zu pflegen. Das kann Vorteile bei der Akquise bringen.



Entsteht ein Kontakt und steht ein reales Treffen an, entscheidet aber immer noch das Auftreten und die Körpersprache darüber, ob ein positiver erster Eindruck bestätigt wird. Schon nach wenigen Sekunden wissen wir, ob wir jemanden sympathisch finden und das nötige Vertrauen für eine Geschäftsbeziehung entsteht. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf den Inhalt des Gesprochenen an. Studien belegen, dass Menschen andere nur zu sieben Prozent nach ihren Äußerungen bewerten, zu 38 Prozent nach ihrer Stimme und zu 55 Prozent nach ihrer Körpersprache.

Entsprechend gibt jeder Zweite in der Befragung an, dass am Ende das persönliche Gespräch darüber entscheidet, ob man mit einem beruflichen Kontakt tatsächlich ins Geschäft kommt. Wichtig ist dabei, dass Körpersprache und Rhetorik übereinstimmen und authentisch wirken. Gerade unsichere Menschen möchten oft stark und selbstbewusst auftreten und nutzen dann gespielte Gesten der Dominanz. Typische Fehler sind dann etwa, die Hand des anderen zu quetschen, dem Gegenüber in die Augen zu starren oder sich unnatürlich steif aufzurichten. Gekünsteltes Verhalten führt in der Regel aber zu Antipathie. Am ehesten erzeugt ein natürlich selbstbewusstes Verhalten Vertrauen beim Gegenüber. Das zeigt sich in einem sicheren Gang, einem festen Händedruck und festen Blick.



Am wichtigsten ist ein gepflegtes Aussehen

Zwei Dritteln der Befragten ist der Blickkontakt daher sehr wichtig. Außerdem achten die Deutschen stark auf ein gepflegtes Aussehen. 71 Prozent gaben dies als wichtigstes Kriterium bei einem Geschäftstreffen an.

Wer bei einem Geschäftstreffen einen wichtigen Kunden gewinnen möchte, sollte außerdem auf die Wahl des Ortes achten. Dieser sollte angenehm und dem Anlass entsprechend sein. Auf keinen Fall sollte man während eines wichtigen Geschäftstermins auf sein Handy schauen – es sei denn, man möchte dem anderen vermitteln, dass er nicht die volle Aufmerksamkeit verdient. Immerhin fast jeder Dritte findet außerdem, dass dies auch ein Zeichen von Inkompetenz ist.

Dass man voll und ganz bei der Person ist, kann man mit einem dezenten Benutzen des Namens vermitteln – beispielsweise am Ende des Termins: sich bedanken, noch einmal den Namen erwähnen und dem Gegenüber in die Augen blicken gehört eigentlich generell zu gutem Benehmen und entfaltet außerdem eine angenehme Nachwirkung.