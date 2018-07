Sich konzentrieren, länger an einer Sache arbeiten, ohne sich ablenken zu lassen, fällt vielen Berufstätigen schwer. Das Kommunikationsaufkommen in der Arbeitswelt hat stark zugenommen. Führungskräfte bekommen im Schnitt mehrere hundert E-Mails am Tag, zeigen Studien. Mehr als 30.000 im Jahr. Und auch Beschäftigte ohne Führungsposition klagen über elektronische Kommunikation. Es ist normal geworden, auch am Wochenende und im Urlaub Anfragen zu lesen und zu beantworten. Jeder dritte Berufstätige fühlt sich permanent gestresst und schafft es nicht mehr, richtig abzuschalten. Entsprechend groß ist Sehnsucht nach Ruhe.

"Mit der ständigen Verfügbarkeit von Informationen und News können manche nicht mehr unterscheiden, was nah und was fern ist. Sie reagieren mit Angst", sagt Matthias Horx. Er spürt die Trends von morgen auf. 1998 gründete er das Zukunftsinstitut, das mittlerweile Dependancen in Frankfurt am Main, München und Wien hat. Dass sich so viele Menschen Entschleunigung wünschen, überrascht Horx nicht. "Jeder Trend hat einen Gegentrend", sagt er.



Nach der großen Begeisterung für das Internet und die Geschwindigkeit, mit der Ideen weltweit verfügbar sind, setze Ernüchterung ein. Ständig online zu sein nerve viele, zugleich setze nicht wenigen Menschen das digitale Erregungspotenzial zu.



Skandale eskalieren im Netz viel schneller, anonym ist es einfach, eine Person digital an den Pranger zu stellen. "Wir entwickeln uns zu einer panischen Gesellschaft, Skandale und Hypes dominieren die Nachrichten. Das führt zu einer kognitiven Krise", sagt Horx. "Die Verherrlichung des digitalen Raums geht zu Ende. Viele wünschen sich die Kontrolle über ihre Gedanken und Gefühle zurück."

Tipps Tipps für mehr Achtsamkeit Täglich zehn Minuten meditieren. Wie das geht, zeigen diverse Apps, auch kostenlose. Digitale Diät: Offline und unerreichbar sein – einfach mal ausprobieren. Digitale Autarkie: Nein-Sagen, sich nicht mit jedem vernetzen. Raus aus der digitalen Erregungsfalle: nicht alles ist ein Skandal, nicht jede E-Mail braucht eine Antwort. Buchtipp: Lesen als Konzentrationstraining Mit dem Konzept der Emotionalen Intelligenz eroberte Daniel Goleman um die Jahrtausendwende die Bestellerlisten und begeisterte Personaler und Mitarbeiter gleichermaßen. Jeder, der etwas werden wollte, sollte dieses besondere Gespür für das Zwischenmenschliche mitbringen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Psychologe und ehemalige Wissenschaftsjournalist der New York Times einen neuen Ratgeber, nämlich Focus. The Hidden Driver of Excellence, das sein deutscher Verleger mit Konzentriert Euch übersetzen ließ. Der Ratgeber beschäftigt sich mit dem Phänomen, dass uns die digitale Welt ziemlich ablenkt und wir wieder lernen sollten, uns zu konzentrieren. Kulturpessimistisch ist das Sachbuch keineswegs, denn Goleman verspricht amerikanisch-optimistisch "Konzentration ist der Schlüssel zu Spitzenleistung". Ein erster Schritt dahin stellt die Lektüre des 384-Seiten-Werkes dar, denn auch dazu braucht es Konzentration. Auch wenn das Buch wesentlich weniger Furor auslöste, lohnt sich das Lesen. Goleman vermeidet den erhobenen Zeigefinger und erklärt stattdessen, weshalb uns ohne Aufmerksamkeit und Konzentration vieles Interessante durch die Lappen geht. Daniel Goleman: Konzentriert Euch. Eine Anleitung zum modernen Leben. Piper Verlag, München, 2014, 384 Seiten, 19,99 Euro (Hardcover). Taschenbuchausgabe 2015, 10,99 Euro.



Trainings für Achtsamkeit, Yoga, Meditation und Konzentration werden daher stark nachgefragt. "Achtsamkeit löst den Trend Nachhaltigkeit ab", sagt Horx.

Einfach mal nix tun

Einer, der aus diesem Trend ein Geschäftsmodell entwickelt hat, ist etwa Andie Puddicombe. In seinem Ted-Vortrag fragt der eloquente Engländer die Zuhörer, wann sie das letzte Mal zehn Minuten lang nichts getan haben, absolut nichts. Wer macht schon so was? Puddicombe vergleicht unseren Geist mit einer Waschmaschine, die sich immerzu dreht. Das Gespür für die Gegenwart ginge verloren, weil wir entweder über Vergangenes grübeln oder über die Zukunft sinnieren. Wem es aber gelinge, jeden Tag zehn Minuten zu meditieren, schaffe es – das verspricht zumindest der ehemalige buddistische Mönch – ruhiger, ausgeglichener zu werden und mehr Klarheit ins eigene Leben zu bringen. Wer nicht wisse, wie das funktionieren soll, soll Hilfe auf seiner Website mit dem Titel "Headspace" finden. Dort gibt es Trainings-Apps für Novizen und Bücher für Erschöpfte. Alles kostenpflichtig, natürlich.



Aber lassen sich die Anforderungen der modernen Arbeitswelt dauerhaft mit Achtsamkeitstrainings und Coaching bewältigen?



Matthias Horx glaubt, dass sich das Geschäft mit der Entschleunigung bald erledigt haben wird. "Jeder Trend hat einen Gegentrend. Achtsamkeit ist vielleicht der mächtigste aller Anti-Trend-Trends. Gleichzeitig sind aber die meisten der Phänomene, die wir Trends nennen, in Wirklichkeit uralt. Am Ende bleiben wir immer dieselben: Wir suchen das Schnelle, Andere und Aufregende, nur um uns nach dem Kuscheligen, Harmonischen, Gemeinschaftlichen zu sehnen." Und während früher die Kirchen der Ort für den innerlichen Rückzug waren, sind es heute die Coaches, Trainer und Berater. "Die Welt ändert sich nicht. Sie entfaltet sich nur", sagt Horx. Und jeder sucht sich das aus, was ins eigene Lebenskonzept passt.