Wenn das Top-Management nur ungenaue Vorgaben macht, kann es später umso leichter andere verantwortlich machen, wenn's schief geht. Anders herum gedacht: Wer will, dass seine Führungskräfte nicht reüssieren, sondern auf dem Glatteis ausrutschen, macht ihnen ungenaue Vorgaben. Oder er justiert sie später nach, so dass niemand sie umsetzen könnte. Und das am besten gleich mehrmals nacheinander.



So wurde beispielsweise ein Vertriebschef, der schon 20 Jahre im Unternehmen war, zuletzt nur noch von Projekt zu Projekt gereicht. Der Grund: Das Top-Management versuchte, ihn mit solchen unbedeutenden Projekttätigkeiten mürbe zu machen.

Schwammige Zielvorgaben machen Kritik leichter

Als dies nicht funktionierte, schaltete man einen Gang höher: Seine neue Aufgabe wurde, Veranstaltungen des Unternehmens zu planen – beispielsweise Produktpräsentationen auf einer Messe. Der Trick dabei: Die Unternehmensleitung hielt die Zielvorgaben für die jeweilige Veranstaltung sehr schwammig, beispielsweise wie viele Kontakte pro Messetag hergestellt und wie hoch die Umsätze sein sollten.

Auch wenn die Veranstaltungen passabel über die Bühne gingen, war es für die Top-Manager danach ein Leichtes, an der Organisationsleistung der Führungskraft herumzunörgeln und ihr vorzuwerfen, einen schlechten Job gemacht zu haben. Und nicht nur das: Sie bekam auch jedes Mal gleich eine Abmahnung wegen angeblicher Schlechtleistung und Schlechterfüllung, wie es Juristen nennen. Sieben Stück schickte das Unternehmen insgesamt.

Mengen von Abmahnungen ist wichtiges Indiz

Nach wie vielen Abmahnungen die Firma eine Kündigung aussprechen muss, ist nirgends vorgeschrieben. Wer aber immer nur abmahnt und nie kündigt, macht sich unglaubwürdig und verliert dann bei besonders vielen Abmahnungen sogar das Recht, zu kündigen.

Die Zahl der Abmahnungen ist an sich egal, denn im Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht knöpft sich der Richter die Abmahnungen genau vor und prüft jede einzelne. Schon bei Formfehlern oder inhaltlich geringfügigen Abweichungen von der Faktenlage ist eine Abmahnung unwirksam und kann nicht mehr zur Stützung der Kündigung herangezogen werden.



Jedoch: Sehr viele, kurz hintereinander ausgesprochene Abmahnungen sind oft ein deutliches Zeichen, dass der Arbeitgeber händeringend versucht, einen Kündigungsgrund zu konstruieren.

Die Gegenwehr: Exakte Aufgabenbeschreibung verlangen

Tatsächlich ist es so, dass Arbeitnehmer bei Dienstverträgen, dem Standard in Deutschland, ein Tätigwerden mittlerer Art und Güte schulden. Eine Kündigung wegen Leistungskriterien ist nur schwer möglich. Führungskräften ist dennoch zu empfehlen, sich passgenaue Aufgabenbeschreibungen geben zu lassen, um diese leicht zu stellende Falle zu vermeiden.

Darauf haben sie auch einen Anspruch. Juristen sagen, er folgt aus der Konkretisierung des sogenannten Weisungsrechts des Arbeitgebers. Wer berechtigt ist, Anweisungen zu geben, muss diese umgekehrt so genau fassen, dass der Mitarbeiter sie auch ausführen kann - und genau weiß, was er zu tun und zu lassen hat.

Wichtig ist für Führungskräfte, sich diese Stellenbeschreibung –Achtung: nicht die des konkreten jeweiligen Projekts, Ziels, Auftrags – möglichst genau zu erhalten und sich schriftlich geben zu lassen. Nur so kann man verhindern, dass Arbeitgeber ihre Führungskraft aufs Glatteis locken und dann mit Abmahnungen mürbe machen.

Denn das Kalkül der Top-Ebene ist hierbei immer, dass ihre Führungskraft lieber von alleine auf Stellensuche geht, als sich den Ruf in der Belegschaft oder gar der Branche vom eigenen Arbeitgeber ruinieren zu lassen.