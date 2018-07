Arbeiten an Weihnachten, Ostern oder Pfingsten – für die meisten Arbeitnehmer ist das ein Grund für schlechte Laune. Nicht so für Rüdiger Tepel. Der Küster und erste Vorsitzende der Evangelischen Küstervereinigung Westfalen-Lippe schätzt die Arbeit an den Feiertagen. Die Stimmung, die Atmosphäre, die Vorfreude seien dann immer eine ganz besondere.



Das Wort "Küster" stammt vom lateinischen "custus" und bedeutet übersetzt so viel wie "Hüter" oder "Wächter". Abhängig von der Region sind auch die Bezeichnungen Kirchendiener, Sakristan, Mesner, Kirchner oder Kirchwart geläufig. Die Aufgaben sind aber nahezu identisch.

Die Arbeit beginnt für Tepel bereits Stunden vor dem eigentlichen Gottesdienst. Er muss den Raum herrichten. Er reinigt den Kirchenboden, teilt die Gesangsbücher aus, stellt den Blumenschmuck auf den Altar und zündet die Kerzen an. Außerdem bereitet er alles für das Abendmahl vor. "Einige Küster assistieren auch während des Abendmahls", sagt Tepel.



Rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes beginnt Tepel mit dem Läuten der Kirchenglocken. Dann hilft er beim Begrüßen der Gäste. Damit während des Gottesdienstes alles reibungslos klappt, muss sich Tepel bereits im Vorfeld auch um die Funktionalität von Laptop und Beamer kümmern. Moment mal – Laptop und Beamer in der Kirche? "Über den Beamer übertragen wir die Liedtexte. Das ist in vielen Kirchen mittlerweile gang und gäbe", sagt Tepel.



Und auch für handwerkliche Aufgaben ist der Küster zuständig. Neben Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten in Kirche und Gemeindehaus kann dies auch die Pflege der Blumenbeete sowie der Wege sein. Besonders in kleineren Gemeinden sind Küster auch mit dem Ausschachten und Schließen von Gräbern auf dem Friedhof betraut. In Städten ist das anders. "In größeren Städten haben Kirchen oft den ganzen Tag geöffnet, da steht der Küster überwiegend als Ansprechpartner bei Fragen rund um Gotteshaus und Kirche zur Verfügung", sagt Tepel.



Die Tätigkeit gehört zu den sogenannten Erwachsenenberufen, eine Ausbildung im klassischen Sinne gibt es nicht. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise in einem handwerklichen Beruf. Bewerber absolvieren außerdem eine interne Ausbildung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, an kirchlichen Ausbildungslehrgängen teilzunehmen. In diesen Weiterbildungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie etwa Glockenwartung, Bibelkunde oder Veranstaltungsvorbereitung wird das für Küster notwendigen Wissen intensiv vermittelt.



Ein Job für Erwachsene

Grundlegend ist ein enger Bezug zu Religion und Kirche. Handwerkliches Geschick, Organisationstalent, Kommunikationsvermögen, Aufmerksamkeit, Geduld sowie die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem und eigenständigem Arbeiten runden das Bewerberprofil ab. "Als Küster kann ich sehr viel selbstständig agieren und arbeiten, bin aber oft alleine und muss zusehen, wie ich die anstehenden Aufgaben alleine bewältige", sagt Tepel.

Die Chancen auf eine Anstellung variieren und sind abhängig von der Region. Auf dem Land arbeiten viele Küster in Teilzeit, in den städtischen Kirchengemeinden gibt es mehr Vollzeitstellen. Die Arbeitszeiten haben es jedoch in sich: Je nach Jahreszeit gibt es oft eine Sechs- oder sogar Siebentagewoche. "Insbesondere in der Zeit vor Ostern und Weihnachten kommt es schon einmal vor, dass ich in einer Woche mal 50 Stunden ran muss. Dafür arbeite ich in anderen Wochen, wenn keine besonderen Veranstaltungen stattfinden, auch mal nur 30 Stunden", sagt Tepel. Dafür schätzt er die vielen Freiheiten während der Arbeitszeit und genießt den Kontakt zu anderen Menschen: "Der Beruf ist für mich eine wahre Berufung."