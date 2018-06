Schwanensee oder Starlight Express: Jede große Tanzshow unterhält die Zuschauer durch das Zusammenspiel von harmonischen Bewegungsabläufen und gleichzeitig überzeugendem Schauspiel. Damit sich die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne perfekt zur Musik bewegen können, bedarf es nicht nur eines intensiven Trainings, sondern auch einer bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Choreografie.



"Bei Tanzproduktionen wird schon bei der Planung nichts dem Zufall überlassen. Choreografen übernehmen daher die Koordinierung und Ausarbeitung der Bewegungsabläufe einer Inszenierung", sagt Ingo Reulecke. Er arbeitet selbst als Choreograf beim hochschulübergreifenden Zentrum Tanz in Berlin.



Jobs gibt es bei klassischen Tanzproduktionen wie Operetten oder beim Ballett, im Tanztheater, bei Musicals oder Modeschauen. Dazu überlegen sich Choreografen nicht nur, welche Bewegungen die Tänzer und Tänzerinnen auf der Bühne vollführen sollen, sondern auch, welche Atmosphäre ein Stück vermitteln soll und wie die Stimmung mit den Bewegungen transportiert werden kann. Ist es langsam oder schnell, passt die Bewegung zur Musik, wird die Handlung deutlich? "Choreografen sind Entwickler sowie Regisseur in einer Person", fasst Reulecke zusammen.

Für die Ausarbeitung eines neuen Stücks greifen die Choreografen sowohl auf eigene Ideen, mitunter aber auch bereits vorhandene Choreografien zurück und wandeln diese nach den eigenen Vorstellungen um. Nicht selten nehmen sie sich Film- oder Romanvorlagen als Vorbild für die Ausarbeitung einer Tanzproduktion. Je nach Vorliebe bekommt die Handlung bei der Inszenierung dabei mal mehr, mal weniger Gewichtung. "Die Ausarbeitung kann auch sehr abstrakt ausfallen", sagt Reulecke.



Für die Umsetzung des Drehbuchs oder der Vorlage einer Inszenierung muss sich der Choreograf oder die Choreografin intensiv mit der Materie auseinandersetzen. Dazu gehört beispielsweise, in welcher Epoche die Inszenierung spielen soll.



infobox-beruf-der-woche Beruf der Woche Schon mal einen Kampfmittelräumer oder einen Bird Controller bei der Arbeit erlebt? Jede Woche stellen wir einen ungewöhnlichen Job in unserer Serie Beruf der Woche vor. Sie üben eine ungewöhnliche Tätigkeit aus oder kennen jemanden, der der Letzte seines Standes ist, einen neuen Beruf erfunden hat oder einen unbekannten Job ausübt? Dann schreiben Sie uns und wir stellen Sie und Ihren Job bald in der Serie vor! Alle Folgen zum Nachlesen gibt es hier! Als E-Book kaufen Die besten Folgen können Sie auch als E-Book kaufen: www.zeit.de/ebooks.

"Wir möchten mit der Entwicklung eines Konzeptes für ein Tanzstück immer ein Gefühl transportieren. Daher müssen wir bei der Planung viele Faktoren berücksichtigen", sagt Reulecke. Dazu werden Videos ähnlicher Stücke angeschaut, Musikstücke geprüft und Aufzeichnungen studiert und gegebenenfalls korrigiert. Stimmt die Theorie, so geht es an die praktische Umsetzung. Hier beschäftigen sich Choreografen jedoch nicht nur mit den Bewegungen innerhalb des Stücks und damit verbunden dem Training der Tänzerinnen und Tänzer. So erarbeiten Choreografen zusammen mit dem Regieteam auch das Bühnenbild, die Kostüme und beschäftigen sich mit den Besetzungen der Rollen.



Die Herangehensweise sei, so Reulecke, hier jedoch nicht einheitlich, jeder Choreograf arbeite hier unterschiedlich. "Oft wird improvisiert und die Tänzer liefern das Tanzmaterial, das dann sowohl von Tänzern als auch vom Choreografen betrachtet wird. Dann diskutiert man darüber, was man verbessern kann", sagt Reulecke. In den meisten Fällen sei eine Choreografie daher kein starres, vorgegebenes Gebilde, sondern ein Prozess, der sich entwickle.



Ohne Tanzerfahrung geht es nicht

Für die Arbeit ist ein abgeschlossenes Choreografie-Studium sowie die langjährige Arbeit oder sogar eine Ausbildung als Tänzer oder Tänzerin sinnvoll. Choreografen sollten körperlich fit und belastbar sein, ein Auge für Bewegungen, viel Kreativität sowie musikalisches Verständnis und Talent mitbringen. Auch eine gute Allgemeinbildung, geschichtliches Wissen und Führungsqualitäten sind für die Arbeit hilfreich. "Umfangreiche Erfahrungen als Tänzer sind Voraussetzung, damit man seinem Tanzteam auch zeigen kann, wie man sich die Bewegungsabläufe vorstellt", sagt Reulecke.



Anstellungen gibt es an Theater- und Opernhäusern, bei Film-, Fernseh- sowie Musicalproduktionen, aber auch in großen Tanzschulen. Festanstellungen sind allerdings rar, die meisten arbeiten als Freiberufler. Wer als Choreograf arbeiten möchte, sollte allerdings reisebereit sein, denn die Engagements finden bundesweit und oft auch international statt. Die Konkurrenz ist groß. Dafür bietet der Beruf jedoch auch viele positive Seiten. Reulecke: "Kreativität ist fester Bestandteil unserer Arbeit, wir können für ein Projekt unsere eigenen Ideen und Vorstellungen umsetzen. Zudem lernen wir viele Menschen kennen und sind von A bis Z in den Entstehungsprozess involviert. Da ist jedes Projekt immer wieder eine Herausforderung."