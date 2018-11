Wann wird Teamarbeit ein Erfolg? Wenn alle gemeinsam Verantwortung übernehmen, konstruktiv miteinander umgehen und klare wie faire Regeln für das Miteinander gelten.

Kollegen, die sich daran halten, erwarten deshalb zu Recht, dass auch alle anderen Teammitglieder die Regeln einhalten. Das heißt beispielsweise, wer zuerst den Besprechungsraum bucht, darf ihn selbstverständlich auch in der gebuchten Zeit benutzen. Oder wer zum vorgegebenen Termin sein Budget beim Chef einreicht, darf auch darauf vertrauen, dass dieser es – im Unterschied zu Nachzüglern und Nichtlieferern – in der Budgetplanung angemessen berücksichtigt.

Der Joballtag sieht allerdings oft anders aus. Da kommt der Kollege zu spät zum Meeting und fordert, dass sein Thema – ungeplant – noch Berücksichtigung findet, obwohl die vereinbarte Regel besagt, dass nur vorab eingereichte Themen behandelt werden. Er reagiert mit Unverständnis, appelliert an die Flexibilität und ist eingeschnappt, wenn er sich nicht durchsetzen kann. In Vergessenheit gerät, dass er es in der Hand hatte, sein Anliegen rechtzeitig zu platzieren. Oder dass Pünktlichkeit eigentlich auch eine Teamregel für ein gutes Miteinander ist. Was aber in so einem Fall noch schwerer wiegt, ist die Fokusverschiebung. Denn Kollegen, die sich so verhalten, setzen sich ins Unrecht und pochen auf Sonderrechte. Das ist alles andere als teamfähiges Verhalten.

In einem gut funktionierenden Team würden solche Regelverstöße eigenständig und ohne großes Aufheben durch die Teammitglieder sanktioniert. Aber oft haben nicht alle Kollegen die nötige Konfliktfähigkeit. Aber wenn es das Team untereinander nicht richtet, muss der Chef wieder für Ordnung sorgen.

Gerade daran scheitert gute Teamarbeit langfristig. Denn häufig kommt es vor, dass Chefs gerade nicht für eine konsequente Regeleinhaltung sorgen, sondern Willkür und Günstlingswirtschaft schaffen – etwa weil sie selbst konfliktscheu oder opportunistisch sind. Dabei ist es eine Führungsaufgabe, Urhebern von Regelverstößen in der Verantwortung für die Folgen zu lassen und diese nicht aus falsch verstandener Werteorientierung (oder Sympathie) Sonderrechte durchgehen lassen. Gute Chefs stellen sich vor die Teammitglieder, die sich am gemeinsam Vereinbarten orientieren und so wesentliche Beiträge für ein gutes Miteinander liefern – und sie stellen sich vor diese Werte und leben diese auch selbst.

Der Regelbrecher erklärt sich oft selbst zum Opfer

Nicht nur im Job, auch im sonstigen Alltag stößt man immer wieder auf Regelbrecher. Der Einfahrtszuparker etwa, der genau weiß, was er da tut. Macht man ihn darauf aufmerksam, verhält er sich wie eine beleidigte Majestät und wird oft auch noch unverschämt. Ob er dann wegfährt, ist eher Glückssache als ein Restfunken an Anstand, das Eigentum und die Rechte anderer zu respektieren.

Roland Jäger Roland Jäger ist Buchautor, Coach und Unternehmensberater. Er war Manager bei einer Privatbank und bei einer Unternehmensberatung tätig. Als Trainer coacht er Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte.

Gleiches gilt für den Schlangenvordrängler, den frühmorgendlichen Handtuchwerfer am Hotelpool oder den verantwortungslosen Raser auf der Autobahn.

Ihnen allen ist gemein, dass sie sich gezielt falsch und rücksichtslos gegenüber allen anderen verhalten, nur um ihre persönlichen Interessen durchzusetzen – auf Kosten anderer.

Wer – nicht nur im Arbeitsleben – ein gutes und respektvolles Miteinander wünscht, hat sich an (gesellschaftlich) vereinbarte Regeln zu halten. Er darf sich des eigenen Handelns und der Folgen, die sich daraus ergeben, nicht entziehen. Das nennt man übrigens auch Eigenverantwortung. Und dann klappt es auch mit der Teamarbeit.