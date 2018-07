Mir soll betriebsbedingt gekündigt werden. Was ist eigentlich eine Sozialauswahl?, fragt Michaela Teichmann.

Sehr geehrte Frau Teichmann,

betriebsbedingte Kündigungen unterliegen einer Sozialauswahl, sofern das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist. Das heißt, es sollen nur die Mitarbeiter ihren Job verlieren, die nach den sozialen Kriterien des geringsten Schutzes bedürfen.

Die Prüfung der Sozialauswahl erfolgt in drei Schritten. Zunächst muss der Arbeitgeber den Kreis vergleichbarer Arbeitnehmer ermitteln, welche für die Sozialauswahl in Betracht kommen. Dann ist die Auswahlentscheidung nach den im Gesetz genannten sozialen Gesichtspunkten zu treffen. Zuletzt muss der Arbeitgeber prüfen, ob einzelne Arbeitnehmer in die soziale Auswahl nicht einzubeziehen sind, weil ihre weitere Beschäftigung im berechtigten betrieblichen Interesse liegt.

Für Arbeitgeber bedeutet das also, dass sie nicht die freie Wahl haben, wen sie entlassen können. Es werden zunächst alle Mitarbeiter ermittelt, die sich auf einer Hierarchiestufe befinden und austauschbar sind. Aufschluss darüber geben in der Regel Stellenbeschreibungen, tarifliche Eingruppierung und ob der betroffene Mitarbeiter auf den Arbeitsplatz des sozial Stärkeren ohne Änderung des Arbeitsvertrages allein durch eine arbeitgeberseitige Weisung versetzt werden kann.

Stehen die Mitarbeiter fest, muss der Arbeitgeber aus dieser Gruppe den bzw. die sozial stärksten Mitarbeiter anhand der Kriterien Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Schwerbehinderung und Unterhaltspflichten ermitteln. Für die Gewichtung der einzelnen Kriterien hat der Arbeitgeber einen Wertungsspielraum.

Hat ein Mitarbeiter das Gefühl, die Auswahl ist nicht gerecht, kann er dagegen vorgehen, indem er im Rahmen der Kündigungsschutzklage auch die Sozialauswahl hinterfragt. Dazu ist wichtig, zunächst herauszufinden, was die Entscheidungskriterien sind und wie sie vom Arbeitgeber gewichtet wurden. Zu dieser Auskunft sind Arbeitgeber im Rahmen der arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung verpflichtet.

Allerdings trägt dann wiederum der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast für die mangelhafte soziale Auswahl, warum also seine Kündigung ungerechtfertigt ist.

Stellt das Arbeitsgericht einen Fehler bei der Sozialauswahl fest, ist die Kündigung unwirksam und der Mitarbeiter muss weiterbeschäftigt werden.

Ihr Ulf Weigelt