Einen Job an einem Filmset zu ergattern, ist für viele ein absoluter Traum. Und gar nicht so schwer. Einfach gelingt der Einstieg beispielsweise über ein Praktikum als Set-Runner: Als "Mädchen für alles" assistieren Set-Runner Aufnahmeleiter und Aufnahmeleiterassistenten bei ihrer Arbeit. Die sind in der Regel die Ersten am Set und machen am Ende des Tages auch das sprichwörtliche Licht aus.

Weil die Organisation eines Filmsets eine Mammutaufgabe ist, braucht es Set-Runner, die Wohnwagen und Produktionsfahrzeuge fahren können, Schauspieler abholen und an den Drehort bringen, alle Beteiligten mit Snacks und Getränken versorgen sowie in Pausen das Set bewachen und Schaulustige vertreiben. Kurzum: Set-Runner sind die Organisationshilfen der Crew und sorgen dafür, dass der reibungslose Ablauf gegeben ist.

Wer so den Einstieg in die Filmbranche schaffen will, braucht vor allem einen Führerschein und Organisationstalent. Außerdem sind ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Improvisationstalent wichtig. Stressresistenz, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sollten ebenfalls vorhanden sein. Kommt nämlich ein Schauspieler nicht rechtzeitig ans Set, vergehen teure Drehminuten.

Kein echtes Berufsbild, sondern eher ein Praktikum

Nachteilig ist, dass Drehtage mitunter sehr lang sein können sowie bei Wind und Wetter gedreht wird. Wer viel Schlaf braucht und empfindlich auf Nässe und Temperaturen reagiert, wird hier nicht glücklich. Wen das nicht abschreckt, der wird mit vielseitigen Aufgaben, spannenden Drehorten und netten Kollegen belohnt. Denn bei Dreharbeiten für einen Film geht es im Regelfall sehr freundschaftlich zu, verbringt das Team doch meist mehrere Wochen am Stück miteinander.

Ein Quereinstieg ins Filmbusiness ist der Job auf jeden Fall. Und wer sich nicht dumm anstellt, wird zumeist wieder gebucht und bekommt nach und nach anspruchsvollere Aufgaben. Für alle, die mit einem Studium an einer Filmhochschule liebäugeln, ist ein Praktikum als Set-Runner meist ohnehin Pflicht. Nur so kann man für sich herausfinden, ob diese doch spezielle Welt als Arbeitsalltag infrage kommt.



Ein Aspekt gehört auch dazu: An einem Set herrscht oft eine strenge Hierarchie, an die sich jeder halten muss. Nur so sind die sehr durchgetakteten Drehtage überhaupt von allen zu meistern. Als Set-Runner steht man aber eher am Ende der Hierarchie. Ein dickes Fell sollte man daher mitbringen.