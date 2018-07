Ob Ostsee- oder Nordseebad – ein Strandbad ohne Strandkorb ist eigentlich undenkbar. Während jedoch der "Nordsee-Korb" mit einer kantigen Linienführung daher kommt, verfügt das Ostsee-Modell immer über geschwungene Seitenteile und eine flachere Sturmhaube.

Was für den Laien eher unwichtig, ist für Strandkorbflechter jedoch von Bedeutung. Denn ob er eine flachere oder ausladendere Sturmhaube fertigt, ob er dünnes oder dickes Flechtband verarbeitet, all das entscheidet, wie lange er oder sie an der Haube sitzt. Allein dafür braucht er nämlich ein Drittel seiner Produktionszeit. Und weil die Kernleistung bei der Herstellung eines Strandkorbes immer das Flechten ist, benötigen die Fachkräfte neben Ausdauer auch Fingerfertigkeit, um die gut zwei Kilometer Flechtband, die für einen Strandkorb benötigt werden, zu verarbeiten.

Weit verbreitet ist das Handwerk des Flechtwerkgestalters, wie die staatlich anerkannte Ausbildung heißt, jedoch nicht.



Auch befassen sich Strandkorbflechter während ihrer dreijährigen Ausbildung bei weitem nicht nur mit dem Flechten. Um die Ausbildung abzuschließen, muss man neben den verschiedenen Flechttechniken auch das Anfertigen von technischen Skizzen für verschiedene Modelle beherrschen sowie über Know-how bezüglich der verschiedenen Holzarten, Stoffe und Flechtbänder verfügen.

Strandkorb mit Soundsystem

Und weil sich das Kultobjekt im Laufe der Jahre stark verändert hat (man denke nur an den Neuner-Sitzer beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm), ist neben handwerklichem Geschick Kreativität gefragt. Denn auch in heimischen Gärten geht es immer individueller zu. So sind heute Strandkörbe mit integriertem Kühlschrank und Soundsystem keine Seltenheit mehr.

Reich wird man als Flechtwerkgestalter leider nicht. Nach der abgeschlossenen Ausbildung steigen die Fachkräfte nicht selten mit gerade einmal 1.000 Euro brutto monatlich ein. Nur in größeren Betrieben sind die Einstiegsgehälter deutlich höher. Chancen auf ein besseres Gehalt haben Strandkorbflechter in der Regel mit einer abgeschlossenen Meisterausbildung.