ZEIT ONLINE: Führungskräfte haben viel um die Ohren und sind meist notorisch unter Zeitdruck. Ab wann wird es gesundheitlich gefährlich, Frau Kleinschmidt?

Carola Kleinschmidt: Die meisten merken die gesundheitlichen Auswirkungen oft erst, wenn eine Erschöpfung schon fortgeschritten ist. Typische Symptome sind etwa Schlaflosigkeit, oft weil sich die Stresshormone nicht mehr abbauen. Ein weiteres typisches Anzeichen ist, wenn die emotionale Regulation nicht mehr funktioniert und man bei jeder Kleinigkeit aus der Haut fährt.

Allerdings ist Stress nicht per se schlimm.

ZEIT ONLINE: Warum?

Kleinschmidt: Ein paar stressige Tage können förderlich sein – denn das Hirn fokussiert sich in einem solchen Zustand auf das Thema oder das Problem. Die Leistungsfähigkeit steigt dann sogar etwas an. Man unterscheidet daher zwischen kurzzeitigem Stress, den wir Menschen sehr gut abkönnen. Und Dauerstress, der belastend ist. Stress in diesem Sinne meint nicht die anregende Herausforderung, wenn ich begeistert eine Aufgabe abarbeite. Stress meint hier: "Ich stehe vor einer wichtigen Herausforderung – und bin mir nicht sicher, ob ich es schaffen werde." Dieses Gefühl aktiviert uns, ist aber anstrengend. Und wenn es aufgrund von Leistungsdruck oder innerem Anspruch zum Dauerzustand wird, wird es gefährlich.

ZEIT ONLINE: Was sollte ich tun, wenn ich merke, dass ich ausbrenne?

Kleinschmidt: Das Wichtigste ist, wieder Handlungsspielraum zu gewinnen. Sobald man sich handlungsfähig fühlt, lässt der Stress auch nach. Aber um Handlungsspielraum zu gewinnen, muss man wissen, was den starken Druck auslöst. Sind es etwa äußere Anforderungen wie Termine oder ähnliches oder ist es etwas Inneres? Das kann beispielsweise ein unbewältigter Konflikt im Team sein, eine fehlende Haltung zu einer Umstrukturierung oder die Enttäuschung über zu wenig Karriereaussichten. Manchmal ist Detektivarbeit gefordert, um herauszufinden, was den Stressmotor derart am Laufen hält.

Carola Kleinschmidt Carola Kleinschmidt ist Sachbuchautorin und Expertin für Burn-out. In ihrem aktuellen Ratgeber Burnout – und dann? zeigt sie, wie das Leben nach der Krise weitergehen kann.

ZEIT ONLINE: Wie finde ich das denn heraus?

Kleinschmidt: Man braucht dafür einen ehrlichen Blick auf sich selbst. Folgende Fragen können dabei helfen: Was versetzt mich in so hohe Aktivität, springe ich beispielsweise an, wenn ein Erfolg zu ergattern ist oder habe ich große Angst, einen Fehler zu machen?

Zur Ehrlichkeit mit sich selbst gehört auch die Einsicht, wenn man aus seiner Erschöpfung alleine nicht mehr rauskommt, sich Hilfe zu suchen. Viele Betroffene schrecken aber davor zurück, sich Hilfe zu suchen. Eine Beratung oder auch eine Therapie sind aber kein Manko oder ein Zeichen für ein vermeintliches Scheitern, sondern sie sind vielmehr ein Signal, dass man verantwortungsbewusst mit sich selbst umgeht. Auch in einem Coaching oder in einer Therapie geht es darum, herauszufinden, was die Antreiber sind und die eigenen Verhaltensmuster aufzuspüren. Außerdem zielt eine Therapie darauf ab, einen Weg zu finden, so mit Druck und Stress umzugehen, dass die psychische und physische Gesundheit nicht mehr so stark beeinträchtigt wird.

ZEIT ONLINE: Sie haben in Ihrem neuen Buch Burnout – und dann? untersucht, welche Strategien am erfolgreichsten sind, um nach einer Therapie zurück ins Leben zu finden. Was funktioniert?

Leben nach dem Burnout Leben nach dem Burnout Seit Jahren steigt die Zahl der Menschen, die an einem Burnout erkranken. Und mit den Erkrankungsfällen steigt auch die Zahl der Menschen, die eine Therapie machen. Aber wie gelingt die Rückkehr in den Job und ins Leben? Nicht selten kommt es zu Rückfällen. Und klar ist auch: Die alte Belastbarkeit wird häufig nicht wieder erreicht. Wichtig ist vor allem, nicht wieder schnell in die alte Erschöpfungsspirale zu kommen und alte Verhaltensmuster zu durchbrechen. Dazu braucht es Ehrlichkeit, Wissen aus der Therapie – und Zeit. Bei vielen Menschen stellt sich aber auch nach einem Burnout wieder ein positives Lebensgefühl ein. Die Journalistin Carola Kleinschmidt schreibt seit vielen Jahren über Burnout. In dieser Zeit hat sie unzählige Betroffene getroffen und sie begleitet. In ihrem Buch Burnout – und dann? zeigt sie auf, welche Strategien erfolgreich sein können.

Kleinschmidt: Die Gespräche mit Betroffenen zeigen: Die größte Schwierigkeit nach einer Therapie ist meist, den neuen Weg weiterzugehen und die Erkenntnisse der Therapie auch zu leben. Nach einer Therapie ist das Leben anders als vorher. Man hat eine wichtige Veränderung durchlaufen, man kennt jetzt Möglichkeiten, anders auf Stress zu reagieren – aber man muss die neuen Verhaltensweisen und Einstellungen auch im Alltag umsetzen können. Dazu braucht es Ehrlichkeit und Klarheit. Man muss sozusagen sein eigener Kompass sein. Manchmal kann es hilfreich sein, sich in der ersten Phase von einem Coach unterstützen zu lassen.