Licht macht Hagelschäden an Autos sichtbar. Manfred Grosch, 50, steht auf der einen Seite eines fast neuen 1er BMW. Eine helle Neonröhre leuchtet ihm entgegen, sie reflektiert sich auf dem Autodach. "Bei einem glatten Blech spiegelt sich die Röhre als Gerade. Ist eine Delle drin, verformt sie sich", sagt er. Grosch macht einen kleinen Schritt nach vorne, rückt Zentimeter nach rechts, wechselt ein kleines Stück nach links. Seine Position verändert er Hunderte Male und jedes Mal, wenn die Gerade gebrochen wird, markiert er mit einem schwarzen Stift auf dem weißen Autodach einen tiefen Punkt. Am Ende sieht der BMW aus, als wäre er rundum gemustert. Gut 1.000 Kreuze zeichnet Grosch auf Motorhaube, Kotflügel, Dach und Heckklappe. Denn so oft haben Hagelkörner Dellen in das Blech geschlagen. Der Schaden liegt bei rund 4.500 Euro, den übernimmt die Versicherung des Auto-Besitzers. Das ist gleichzeitig der Lohn für die Arbeit von Grosch, der als Dellendrücker arbeitet.



Grosch lebt schon immer von Autos und schon bald nach seiner Lehre als KfZ-Mechaniker von deren äußeren Schäden. Berufsbegleitend bildete er sich zum KfZ-Meister fort und übernahm in seinem Ausbildungsbetrieb, einem großen Autohaus in Aalen, die Leitung der Lackiererei und des Karosseriebaus. Ausbeulen, spachteln, lackieren: So wurden bis Mitte der neunziger Jahre Hagelschäden repariert. Dann gaben die Autohersteller ihr Wissen um die sanfte Reparatur des Dellendrückens preis. "Bei den Herstellern wurde schon immer gedrückt", sagt Grosch. Etwa, wenn Dellen bei der Montage entstanden.



Die Methode ist wesentlich günstiger als die konventionelle Reparatur und sie geht deutlich schneller: Zehn Dellen drücken geübte Leute in zwanzig Minuten weg. Grosch nahm an der Vorführung bei Daimler teil und war fasziniert. "Das ist der richtige Weg, weil es neben all den anderen Vorteilen keine Farbunterschiede durch das Lackieren gibt", sagt er. Zudem sei das Verfahren umweltschonend, denn es werden weder Material noch Lösemittel für die Farben verbraucht.

Drei Wochen ging Grosch bei einem selbstständigen Dellendrücker in die Lehre. Zunächst übte er nach Feierabend zunächst unentgeltlich – und beseitigte mit der Methode Parkdellen aus Gebrauchtfahrzeugen bei seinem Arbeitgeber. "Ich habe mehrere Jahre geübt, bis ich die Technik beherrschte und den Mut hatte, mich selbständig zu machen", erzählt er. 1997 hat er seine Firma Blechrepair gegründet.



Und wie funktioniert die Methode? Dellendrücker arbeiten mit verschiedenen Hebeln aus Stahl oder Aluminium, die an der Spitze gebogen sind. Eine Motorhaube oder ein Dach besteht in der Regel aus zwei aufeinandergeklebten Blechschichten. Und genau dazwischen setzen Dellendrücker mit ihrem Werkzeug an. Mittels einer Leuchte und Licht ist der Punkt von oben zu finden. Auf der gegenüberliegenden Seite muss man hingegen blind exakt diese Stelle finden. Mit dem Hebel wird dann gegen die untere Blechschicht gedrückt. Manchmal reicht es, zwei oder dreimal. In anderen Fällen zehnmal, bis ein Blechschaden beseitigt ist. Bei Blechdicken von wenigen 0,65 Millimetern und einem Zehntel Millimeter Lackschicht setzt die Arbeit eine feine Motorik voraus. Außerdem braucht man ein geschultes Auge, um die Dellen überhaupt zu sehen.



Umweltschonender als Ausspachteln und neu lackieren

Besonders viel zu tun bekommen Dellendrücker im Sommer, wenn heiße und kalte Luftmassen in der Atmosphäre zusammenstoßen. Klimaforscher gehen davon aus, dass es künftig durch den Klimawandel noch häufiger Hagel in den Sommermonaten geben könnte. Für Dellendrücker ist das eine gute Prognose. Allerdings gibt es immer mehr, die sich mit diesem Angebot selbstständig machen. Nicht alle seien aber ausreichend qualifiziert, kritisiert Josef Critelli, 2. Vorstand und Interimsgeschäftsführer des Bundesverbands Ausbeultechnik und Hagelinstandsetzung in Berlin. Ehemalige Metzger, Schreiner, Versicherungsvertreter drückten nach kurzer Einweisung mehr schlecht als recht Dellen. Wie es richtig geht, lernen Karosseriebauer heute in ihrer Ausbildung. Critelli schätzt die Anzahl deutscher Dellendrücker auf Tausende. Der Verband zertifiziert Dellendrücker in Kursen. "Das Zertifikat trennt Könner von Pfuschern", sagt der Verbandsvertreter. Und dann ist da noch die Konkurrenz aus dem Ausland.



Arbeit auch im Ausland

Auch Grosch arbeitet unter anderem im Ausland. Den März etwa hat er in Australien verbracht. "Während weniger Minuten hatte es in Sydney 60.000 bis 70.000 Autos verhagelt", erzählt er. Grosch arbeitete dort als Subunternehmer für einen Kollegenfreund. Man hilft sich, weil es vieler Drücker bedarf, um Massen von Fahrzeugen zu reparieren. Und Grosch kommt so auf der ganzen Welt herum. Das ist ein angenehmer Nebenaspekt seiner Arbeit.

Weil Dellendrücker nicht mehr als Licht und die Werkzeuge brauchen, die in einen Koffer passen, ist die Arbeit also auch mobil machbar. Entsprechend bietet Grosch auch einen Außendienst für gewerbliche Kunden an. Privatpersonen kommen mit ihrem Auto in der Regel in seine Werkstatt.



Am BMW mit den über tausend Hagelschäden arbeitet er etwa eine Woche lang. Eine Tätigkeit, bei der andere vielleicht verzweifeln würden. Grosch aber sagt: "Ich mag meine Arbeit, weil sie abwechslungsreich ist." Jede Delle sei ein Individuum und als solche zu behandeln. Schwierig ist für ihn allein die anstrengende Körperhaltung. Rückenschonend geht anders.