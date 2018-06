Sie heißen Draki Rainbow, VampDevil oder Skydart. Und wer den Dreh erst raushat, wie man sie in die Luft bringt und lenkt, ist meist begeistert. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – Drachen steigen lassen ist wieder ziemlich angesagt.

Bevor Drachen allerdings in Serienproduktion gehen, werden sie von ihren Entwickeln auf Herz und Nieren geprüft. Was bunt und schön anzusehen ist, hat meist einen langen Entwicklungsprozess hinter sich. Drachenbauer stecken viel Arbeit in die Entwicklung: Wie groß soll er sein? Und welche Form und Farbe soll er haben?

Zunächst entwickeln Drachenbauer mit Hilfe eines 3-D-Programms die äußeren Konturen und entscheiden, welchen Querschnitt das Gerät haben soll. Das nämlich bestimmt Stabilität, Flugleistung, den Zug nach oben und ist so maßgeblich für das Flugverhalten verantwortlich. Unterstützt von einer Konstruktionssoftware wird der Drachen schließlich designt. Zum Schluss wird das Schnittmuster zusammengenäht. Das ist viel Arbeit – denn ein Drachen besteht in der Regel aus vielen Einzelteilen. Hält die Flugkonstruktion im Test die versprochenen Erwartungen, geht die Entwicklung zum Spielzeuggroßhändler und dort in Serienproduktion.

Die Tüftelei beginnt für den Drachenbauer bei der Konstruktion, denn Ziel ist immer, einen noch stabiler fliegenden Drachen zu bauen. Und während der Laie nach Form und Farbe entscheidet, unterscheiden Experten zwischen Ein-, Zwei und Vierleinern sowie Lenk-, Speed- oder Trickdrachen.

Eine klassische Ausbildung gibt es für dieses Handwerk nicht. Drachenbauer sind meist Autodidakten. Eine Ausbildung zum Segel- oder Werkzeugbauer allerdings ist hilfreich, denn Drachenbauer brauchen nicht nur Wissen über das Material, sondern müssen oft auch Kunststoffteile entwickeln. Erfahrungen mit 3-D-Konstruktionsprogrammen sind unerlässlich, denn die Arbeit findet zum großen Teil am Computer statt.

Ob Drachendesigner, -bauer oder -verkäufer: Wer sich für den Drachenbau interessiert, sollte sich an Spielzeuggroßhändlern wie Invento, Colours in Motion oder Wolkenstürmer wenden. Denn die entwickeln und produzieren Drachen noch selbst.

Eine Schattenseite ist, dass viele Drachenbauer ihre Leidenschaft nur nebenbei ausleben können. Denn nur die wenigsten können wirklich davon leben.