Mythos 1: Ingenieure sind kommunikationsschwach



Oft wird Ingenieuren vorgeworfen, im Rechnen deutlich besser zu sein als im Reden. Pauschal trifft dieses Urteil nicht zu. Selbstverständlich sind Ingenieure durch ihre Ausbildung stark naturwissenschaftlich geprägt. Und das ist ganz im Sinn der Sache. Ich kenne aber auch durchaus Ingenieure, die gut kommunizieren und präsentieren können – was wichtig ist im Beruf. Mein Eindruck ist, dass viele angehende Ingenieure ihre Softskills schulen, weil sie sich über die Arbeitswelt von Ingenieuren in der Industrie informieren und daher wissen, was auf sie zukommt.

Mythos 2: Ingenieure sind technikverliebt

Dass Ingenieure technikverliebte Tüftler sind, bestätige ich ebenfalls nicht pauschal. Klar gibt es Kandidaten, deren größter Berufswunsch es ist, in der Entwicklung in ihrem Interessensgebiet aufzugehen. Andererseits gibt es Ingenieure, die gerne abteilungsübergreifend arbeiten wollen oder im Einkauf und Vertrieb, wo technisches und betriebswirtschaftliches Wissen notwendig sind. Wir brauchen beide: Spezialisten und Generalisten. So funktioniert die Industrie.

Mythos 3: Ingenieure haben Maschinenbau studiert und müssen gute Noten haben



Wenn jemand Ingenieur werden will, sollte er am besten Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren. Da findet man immer einen Job – dieser Tipp gilt heute nicht mehr uneingeschränkt. Maschinenbau war mal dominant, heute sind es Elektrotechnik und Software. Absolventen dieser Fachrichtungen und Mechatroniker haben zurzeit die besten Chancen am Arbeitsmarkt. Industrie 4.0 und Digitalisierung in allen Branchen macht sie auf Jahrzehnte begehrt.

Wer schlechte Noten hat, weder Praxiserfahrung noch Softskills, tut sich dennoch schwer, eine Stelle zu finden, unabhängig von der Fachrichtung. Bei uns beispielsweise sind ein makelloser Lebenslauf und gute Noten aber nicht alles, schlechte Zensuren können mit interessanten und für uns passenden Praktikumstellen oder mit ausgeprägten Softskills ausgeglichen werden. Bei der Auswahl entscheidet das Gesamtbild, das wir von einem Kandidaten gewinnen. Nicht Details.

In Deutschland ausgebildete Ingenieure gehören zu den besten auf der ganzen Welt. Damit will ich aber nicht behaupten, dass andere Länder schlechter ausbilden. Uns gelingt es im MINT-Bereich eine breite technologische Basis zu schaffen. Die Fächerkombinationen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik ergänzen sich hervorragend. Das duale Studium in Deutschland bringt viele gute Ingenieure hervor. Diese Leute kennen die unternehmensinternen Themen und sind nach ihrem Studium rasch integrierbar und sofort produktiv. Eine wissenschaftliche Ausbildung gepaart mit praktischem Lernen ist ein weltweit bemerkenswertes Erfolgsmodell.

Mythos 4: Ingenieure werden gut bezahlt



Bei uns arbeitet eine Vielzahl an Akademikern, wobei Ingenieure im Einkommensranking mit vorne liegen. Festo ist ein tarifgebundenes Unternehmen, bei uns gilt der Metalltarifvertrag. Ingenieure werden entsprechend ihrer Tätigkeit eingestuft. Auch wenn sie nach einigen Jahren außertariflich bezahlt werden, bewerten wir die Position und beziehen die individuelle Leistung mit ein.