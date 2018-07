Einige Jahre lang war Karl Schlarb ganz dicht an der glamourösen Berliner Szene und ihren Prominenten. In einem renommierten Haute-Couture-Laden am Hackeschen Markt verkaufte der Modedesigner Kreationen etwa von Balenciaga, Alexander McQueen, Givenchy und Kenzo und organisierte Events. "Das war aufregend, aber nicht das, was ich auf Dauer machen wollte", sagt er. "Ich hatte ja nicht studiert, um nur die Mode von anderen zu verkaufen."



Doch der Berufsstart als Modedesigner war schwierig. Dann kam das Jahr 2000, in dem sich für Schlarb vieles änderte: "Ich wurde zum Nichtraucher und Vegetarier, zog vom besetzten Haus in eine Eigentumswohnung und überlegte, wo will ich hin?"

Der erste Weg führte den gebürtigen Pfälzer an die Berliner Uni, wo er sich für das Fach Philosophie einschrieb, der zweite in eine Buchhandlung, in der er fortan arbeitete. "Das machte so viel Spaß, dass ich es Vollzeit gemacht habe. Zehn Jahre lang habe ich Bücher verkauft – und fand es fantastisch!"



Romanfiguren als handgenähte Unikate

Vor sechs Jahren kam ihm die Idee, seine Liebe zur Literatur mit dem gelernten Handwerk zu verbinden. Der Plan: Romanfiguren und ihre Erschaffer als Puppen nachzubauen, Mode für sie zu entwerfen und diese auch zu schneidern. Madame Chauchat aus dem Zauberberg beispielsweise und Thomas Mann, Herrn K. aus Kafkas Schloss und den dazugehörigen Autor, Heinrich Heine, Virginia Woolf.

Sie alle gibt es nun als handgenähte Unikate. Mit der Zeit gesellten sich auch Musiker hinzu, beispielsweise John Lennon, David Bowie und Björk. "Ich mache etwas, was auf der ganzen Welt niemand macht. Ich baue Schriftstellerpuppen. Es gibt bereits die ersten Sammler, etwa eine Dame aus Wien, die zweimal im Jahr vorbeikommt", erzählt Schlarb. Der Kreis, den er mit seiner Kunst anspricht, ist exquisit – seine Kunden zahlen mehrere Hundert Euro für die bis zu 70 Zentimeter großen Puppen, die meist als Wohnaccessoire dienen.



Denn die Arbeit ist aufwendig: Zunächst modelliert der 46-Jährige die Köpfe aus Ton, erstellt Formen und gießt sie dann aus Kunststoff, um den Puppen Leichtigkeit zu geben. Die Körper gestaltet er aus Baumwolltuch und füllt sie mit Sand und Styropor. Die Gliedmaßen werden mit Naturlatex bestrichen, sodass die Puppen nicht erschlaffen können, sondern immer Position einnehmen. "Am Anfang wusste ich gar nicht, ob mir das gelingt. Ich habe mir alles selbst beigebracht und auf meine Fingerfertigkeit vertraut", sagt der Künstler, dessen Inspiration die Salonpuppen der zwanziger Jahre sind. "In Deutschland hat die Puppe an Seele und Charme verloren, sie ist sehr künstlich geworden. Dem arbeite ich entgegen."

An Filmproduktionen, Sammler und Menschen, die ein exklusives Geschenk suchen, hat Schlarb seine Geschöpfe bislang verkauft. Finanziell sei das für ihn okay, seine Vision sei aber eine andere: "Ich möchte gern ganze Romane nachbauen, etwa den Zauberberg, und diesen in einer App verfügbar machen. So könnte man mithilfe der Puppen Bücher illustrieren und der Leser kann sie für die unterschiedlichen Szenen selbst einkleiden." Auch in Werbefilmen und Musikvideos würde er seine Puppen gern einmal sehen. "Ich finde es aber auch toll, wenn die Puppen einfach nur Kinder zum Lesen anregen", sagt Schlarb. Denn das bleibt sein Hauptanliegen: Er möchte mit den Puppen die literarische Imagination beflügeln.