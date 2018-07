Für viele Feuerwehrmänner in den USA ist es der Kindheitstraum, zu den Smokejumpern zu gehören. Um ein fliegender Feuerwehrmann zu werden, müssen die Kandidaten ein fünfwöchiges Trainingslager in Winthrop in Washington absolvieren. Der Fotograf David Ryder hat die Männer auf ihrem Weg begleitet.