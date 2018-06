ZEIT ONLINE: Frau Primavera, kann ein Unternehmen mit 20 gleichberechtigten Gründern funktionieren?

Julia Primavera: Es läuft erstaunlich gut. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir die Arbeitswelt, und eigentlich auch die Gesellschaft, verändern wollen. Da fängt man doch am besten bei sich selbst an. Wir haben uns einen Arbeitsplatz erschaffen, der zu unseren eigenen Bedürfnissen passt. Ohne Chef und ohne Hierarchien. Wir setzen auf Vertrauen, Transparenz und Empathie.

ZEIT ONLINE: Was stört Sie denn an der Arbeitswelt?



Primavera: Vieles. Aber besonders, dass ein Arbeiten auf Augenhöhe kaum möglich ist. Genau das wollen wir. Es gibt bei uns keine Autoritäten, die Ideen bewerten. Wir sind frei. Wir verstehen uns als Gruppe, die Entscheidungen gemeinsam trifft. Das führt dazu, dass sich alle der Firma gegenüber verantwortlich fühlen. So nach dem Motto: Die ist meins.

ZEIT ONLINE: Wie haben Sie sich gefunden?

Primavera: Wir waren alle an der HPI School of Design Thinking in Potsdam und haben schon während dieser Zusatzausbildung gemeinsam an Projekten gearbeitet. Nach den zwei Semestern sind 20 übriggeblieben, die richtig gut zusammen konnten und wirklich ernst machen wollten. 2015 sind wir zum Notar gegangen und haben unser Unternehmen gegründet.



ZEIT ONLINE: Und was genau machen Sie?



Primavera: Wir beraten Unternehmen, die innovativer und kreativer arbeiten wollen. Wir coachen, geben aber auch Methodenschulungen, wie zum Beispiel im Design Thinking. Wir wollen festgefahrene Projekte zum Erfolg bringen oder mit den Kunden neue Produkte entwickeln. Wir beraten große Unternehmen, aber auch kleine Start-ups. Fachlich kommen wir aus den unterschiedlichsten Ecken, wir sind interdisziplinär: Es gibt bei uns Designer, Informatiker, BWLer. Wir haben eine Biochemikerin und ich bin ursprünglich Schauspielerin und Texterin.



Julia Primavera Julia Primavera ist Schauspielerin, Texterin und Design-Thinking-Coach. 2015 gründete sie mit 19 ehemaligen Kommilitonen die Innoki GmbH & Co. KG in Berlin.

ZEIT ONLINE: Hierarchien lehnen Sie ab. Wie kann man sich den Berufsalltag bei Ihnen konkret vorstellen?



Primavera: Es gibt keine festen Funktionen innerhalb des Unternehmens. Jeder akquiriert, plant Projekte, ist Coach und arbeitet dem Finanzteam zu, das nur für eine Zeit besteht. Wichtige interne Funktionen werden nämlich mit Kernteams besetzt, die alle drei Monate wechseln. Jeder kann sich bei uns aussuchen, welche Position er für diese Zeitspanne einnehmen möchte. Bei uns ist jedes Arbeitsmodell erlaubt: Vollzeit, Teilzeit. Manche von uns sind ein paar Monate nicht da. Die Geschäftsführer stehen nur auf dem Papier und rotieren jährlich.

ZEIT ONLINE: Das hört sich nach endlosen Absprachen und Übergaben an ...

Primavera: Ohne Verantwortlichkeiten, also Rollen, die jeder für eine Zeit einnimmt, geht es nicht. Da sind wir sehr strukturiert. Und wir haben ein eigenes Entscheidungsmodell entwickelt. Kleine Entscheidungen, beispielsweise welcher Kaffee eingekauft wird, trifft der Verantwortliche für diese Aufgabe selbst. Damit wird die Gruppe nicht belastet. Entscheidungen, die schnell getroffen werden können, fällen alle gemeinsam online. Für Entscheidungen mit Diskussionsbedarf ist das wöchentliche Meeting da. Hat jemand etwas auszusetzen, muss er einen neuen Vorschlag machen. Dieser wird wieder in die Gruppe getragen, es kommt zur Abstimmung. Das kann dann schon mal zu mehreren Schlaufen führen. Aber bislang haben wir immer eine demokratische Entscheidung treffen können. Klar kann es bei 20 Leuten auch zu langwierigen Diskussionen kommen, aber für uns ist es wichtig, dass alle mit Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, leben können.