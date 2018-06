Eigentlich war Sabine Brauer von ihrer Berufswahl immer überzeugt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung, die sie dem Sicherheitsgefühl ihrer Eltern zuliebe gemacht hatte, studierte sie Jura. "Dann bin ich gleich in eine zehnjährige Familienphase übergegangen, habe mich um meine schwer kranke Mutter gekümmert und mich in das Abenteuer Patchworkfamilie gestürzt. Das hat mich von der klassischen Juristerei ganz schön weit weggeführt."



Brauer nahm die unterschiedlichsten Teilzeitjobs an und engagierte sich ehrenamtlich. In den Betreuungseinrichtungen ihrer drei Kinder gab sie Bastel- und Malkurse und entdeckte dadurch ihre "weiche Seite", wie sie sagt: "Juristen brauchen klare Strukturen, Geradlinigkeit und Durchsetzungsvermögen. Das ist alles durchaus meins, aber ich habe alles Empathische, was ich an mir habe, unterdrücken müssen." Sie suchte nach einer Möglichkeit, beides zu vereinen.



Eine Lösung fand sie dank einer Studienkollegin, die Richterin in Frankfurt war. Sie ermutigte Brauer, Anwältin für Kinder zu werden. Die mehrfache Mutter machte also eine einjährige Fortbildung zum Verfahrensbeistand, der die Interessen von Kindern bei einer Trennung der Eltern vertritt, und zur Mediatorin. "Ich war eine gefragte Frau für den hochstreitigen Umgang bei Scheidungen, Gewalt in der Ehe oder gegenüber Kindern."

Trainerin mit besonderer Erfahrung

Alles lief gut, bis zu dem Tag, als Brauer von einer Zecke gebissen wurde. Erst Jahre später stellte sich heraus, dass sie dieser Biss sehr krank gemacht hatte: "Dadurch habe ich eine Muskelerkrankung bekommen, die mit Multiple Sklerose vergleichbar ist", erzählt die heute 50-Jährige. Vor vier Jahren habe sich ihr Gesundheitszustand dann so extrem verschlechtert, dass sie viele Termine am Familiengericht gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Sie musste sich beruflich umorientieren.

Die Familie half ihr dabei: "Nebenberuflich war ich immer im Sport aktiv, habe als Kind Leistungssport gemacht, einen Trainerschein erworben und mich stetig fortgebildet. Mein Mann brachte mich auf die Idee, mir daraus etwas Neues aufzubauen." Brauer wurde Übungsleiterin beim örtlichen Turnverein für Rehasportkurse. "Eine Zeit lang habe ich auch an der Unfallklinik in Frankfurt solche Kurse auf 400-Euro-Basis gegeben", erzählt sie.

Als Sportlehrerin sei sie sehr zufrieden und vermisse ihre frühere Tätigkeit nicht einmal. "Durch die Krankheit sind ganz andere Sachen für mich wesentlich geworden, als mich für andere zu streiten. Heute könnte ich das gar nicht mehr. Meine Prioritäten sind einfach andere", sagt sie.



Außerdem merkt Brauer, dass sie durch ihre eigene Krankheit die Bewegungsdefizite der Patienten besser verstehen könne und anders mit ihnen umgehe als gesunde Kollegen: "Ich weiß, wie es sich anfühlt, sich nicht bewegen zu können oder dabei Schmerzen zu haben. Meine Muskeln funktionieren partiell gar nicht und dann bin ich komplett auf andere Menschen angewiesen."

Niemand kann sagen, wie sich die Krankheit von Sabine Brauer weiter entwickeln wird. Sie wünscht sich aber, möglichst lange als Trainerin arbeiten zu können: "Ich will noch nicht in Rente gehen. Nicht mit 50. Da würde ich mich ausgestoßen und unnütz fühlen."