Ein Zahnrad, so groß wie ein Stecknadelkopf, ist des Rätsels Lösung. Im Laufe der Jahre haben sich die Zähne des Rades abgenutzt, sodass die Uhr immer wieder stehen blieb. Kein Wunder, schließlich hat die Taschenuhr, die Hermann Peters im Schein der Schreibtischlampe auseinandergenommen hat, etwa 100 Jahre auf dem Buckel. "So etwas bekommt man nicht mehr allzu oft zu sehen", sagt der Uhrmacher, der vor einigen Jahren in den Ruhestand gegangen ist. So ganz los lässt ihn der Beruf dennoch nicht. Ein kaputtes Uhrenglas, ein verschmutztes Uhrwerk oder auch mal eine Krone, die ersetzt werden muss: Für Freunde und Bekannte setzt er sich noch gern in seine kleine Werkstatt im Keller seines Hauses.



Mechanische Uhrwerke bestehen mitunter aus bis zu 100 Einzelteilen, da ist nicht immer ein passendes Ersatzteil im Lager zu finden. Bei Bedarf, wie etwa im Falle der alten Taschenuhr, stellt Peters daher die Ersatzteile für ein Uhrwerk noch selbst her.

Dazu finden sich eine kleine Drehbank, eine Schleif- und Gravurmaschine sowie eine kleine Einpressmaschine und viele filigrane Werkzeuge wie etwa Pinzetten, Schraubendreher und Feilen unterschiedlicher Größen auf seiner Werkbank.

Und auch die bei modernen Uhren regelmäßig anstehenden, obligatorischen Batteriewechsel nimmt Peters noch vor. "Die heute verbreiteten elektrischen Quarzuhren sind der Hauptgrund dafür, dass das Uhrmachergeschäft als Handwerk heute kaum noch lohnenswert ist", sagt Peters. Das Tagesgeschäft der noch existierenden Uhrmacherbetriebe sei heute das Wechseln von Batterien.



Dennoch ist der Beruf weit davon entfernt, auszusterben. Vielmehr, das weiß auch Peters, verlagert sich das Aufgabengebiet. So finden viele Uhrmacher heute Anstellungen vor allem in der Uhrenindustrie. Hier stellen sie mithilfe moderner Produktionsmaschinen die Einzelteile eines mechanischen oder elektronischen Uhrwerks her. Außerdem programmieren sie die Uhrwerke und bedienen und warten die für die Herstellung notwendigen Maschinen. Auch im Einzelhandel gibt es Jobs, die Aufgaben hier: Beratung beim Kauf und Batterien wechseln. Richtige Uhrmacherbetriebe hingegen findet man nur noch selten.



Innerhalb der staatlich anerkannten Ausbildung lernen Auszubildende des Uhrmacher-Handwerks den Umgang mit den unterschiedlichen Werkzeugen und Maschinen, welche Schleif- und Poliermittel wie eingesetzt werden müssen sowie die Programmierung und Handhabung moderner Produktionsmaschinen. Auch das Wechseln der Batterien sowie das Prüfen auf Wasserdichte müssen die Azubis beherrschen. Bei der Konstruktion von Einzelteilen per Hand ist Zeichnen sehr wichtig. Später müssen die einzelnen Arbeitsschritte Sägen, Drehen, Schweißen, Fräsen und Schleifen zur Fertigung eines Einzelteils per Hand gekonnt werden. Zudem lernen die Azubis die Reinigung und das Zerlegen von Uhrwerken und das Instandsetzen einzelner Komponenten. Auch das Messen der elektronischen Einzelteile sowie der Ganggenauigkeit gehört zum Lehrstoff.

Abgeschlossen wird die Ausbildung nach drei Jahren mit einer theoretischen und praktischen Prüfung. Mit etwas Berufserfahrung ist zudem die Fortbildung zum Uhrmachermeister möglich.

Ohne Mathe geht es nicht

Für die Ausbildung sind gute Physik- und Mathematikkenntnisse vonnöten. Zudem sollten angehende Uhrmacher Genauigkeit, Geduld und Präzision, aber auch Kreativität an den Tag legen.



Die Chancen auf einen Job als Uhrmacher haben sich in den letzten Jahren verbessert, insbesondere von der Uhrenindustrie wird dringend Nachwuchs gesucht – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in unserem Nachbarland, der Schweiz.

"Viele bekannte Uhrenmanufakturen aus der Schweiz suchen junge, gut ausgebildete Menschen, die diesen Beruf ausüben möchten", sagt Peters. Dies sei nicht immer ganz einfach, weil nur noch wenige den Beruf erlernen wollen – trotz guter Berufsaussichten. Der verhältnismäßig geringe Verdienst sei neben der allgemeinen Unattraktivität von Handwerksberufen der Hauptgrund für den Azubimangel.

Neben der geringen Entlohnung sind die überwiegend sitzende Arbeitshaltung und die damit häufig verbundenen Rückenschmerzen eine weitere Schattenseite des Berufes. Zudem sei die Arbeit nach mehreren Stunden auch anstrengend für die Augen.



Abgesehen von diesen negativen Aspekten hat das Uhrmacherhandwerk jedoch auch eine Vielzahl positiver Seiten zu bieten. Zum einen sei es immer wieder eine Herausforderung, aus einem Stück Metall ein filigranes Bauteil für eine Uhr zu fertigen. Überhaupt sei die Arbeit mit edlen und alten Uhren, von der Taschenuhr bis hin zur Turmuhr, so Peters, immer wieder aufs Neue spannend. "Da geht einem schon das Herz auf, wenn man ein altes Stück aus Urgroßvaters Zeiten in Händen hält", sagt Peters.