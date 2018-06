Bundeskanzlerin Angela Merkel macht Druck auf die Wirtschaft, mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen. "Deutschland gehört zu den Letzten in der Welt, wenn es um den Anteil von Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft, insbesondere bei den großen Unternehmen geht", sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft zum 100. Internationalen Frauentag, der am 8. März ist. "Deshalb muss hier in den nächsten Jahren viel passieren."

Die Selbstverpflichtung, die die Wirtschaft vor zehn Jahren abgegeben habe, sei unerfüllt geblieben. Daher werde es "in naher Zukunft sehr zielorientierte Gespräche" geben, um den Anteil von Frauen zu erhöhen, kündigte die CDU-Politikerin an.

Eine Quote für Frauen in Firmenvorständen und Aufsichtsräten, wie sie Arbeitsministerin Ursula von der Leyen ins Gespräch gebracht hatte, lehnt Merkel entschieden ab.

Anfang Februar hatten Bundesregierung, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften eine Charta zur Schaffung flexiblerer und familienfreundlicherer Arbeitszeiten unterzeichnet. Merkel hatte dabei Fortschritte in diesem Bereich als zentral und wichtig bezeichnet, um mehr Frauen in Führungspositionen zu verhelfen.

In ihrer Video-Botschaft sagte sie außerdem, sie sei "zutiefst überzeugt, dass dann, wenn Frauen an entscheidender Stelle mitbestimmen, auch die Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Bezahlung bei der Arbeit eine wichtigere Rolle spielen werden". Der Frauentag sei ein Ansporn, mehr zu tun, um die wirkliche Gleichberechtigung der Frauen im täglichen Leben durchzusetzen.