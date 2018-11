Der Mangel in Zahlen: Weil viele deutsche Ärzte abwandern , fehlen bundesweit 3620 niedergelassene Ärzte . Eine Lösung könnten ausländische Ärzte sein. Doch ihr Anteil ist hierzulande noch gering. Während ein Drittel der Ärzte in Großbritannien ausländische Wurzeln hat, sind es in Deutschland nur 13 Prozent.

Die meisten von ihnen sind aus Österreich, Griechenland, Polen und dem restlichen EU-Raum. Die Russische Föderation steht auf Platz 4. Aber nicht alle russischen Migranten, die in ihrer Heimat erfahrene Mediziner waren und dann als Asylanten oder Ehepartner von deutschen Bürgern nach Deutschland kamen, überwinden die Hürden, um wieder im Beruf zu beginnen.

Die Hürden sind eine Arbeitserlaubnis, eine vorgeschriebene Anpassungszeit sowie das Bestehen einer Gleichwertigkeitsprüfung, eine Art zweites Staatsexamen, das zeigen soll, ob der ärztliche Ausbildungsstand eines Ausländers den deutschen Anforderungen entspricht. Erst danach erhalten die ausländischen Ärzte ihre Zulassung.

Diese Voraussetzungen müssen alle Ärzte aus Nicht-EU-Ländern erfüllen. Denn sie erhalten, anders als ihre Kollegen aus den EU-Ländern, nicht automatisch die Approbation .

Einer, der das Verfahren erfolgreich hinter sich gebracht hat, ist Wladimir Orlow*. Der 43-Jährige folgte vor acht Jahren seiner Frau nach Hannover. Zuvor war er in Russland als Allgemeinmediziner tätig. Fast drei Jahre lang war er in Deutschland ohne Arbeit. Für die Gleichwertigkeitsprüfung verlangt die Bundesärztekammer eine so genannte Anpassungszeit in Deutschland, und dafür sind viele ausländische Ärzte bereit, auch umsonst zu arbeiten. Das tat auch Orlow, nebenbei lernte er Deutsch. "Es war frustrierend, wieder wie ein Berufsanfänger dazustehen. So als hätten all meine Berufsjahre nicht stattgefunden", erzählt er. Heimweh, die fremde Kultur, das Gefühl, ein eher unerwünschter Ausländer zu sein, all das habe ihm zugesetzt, erinnert er sich. "Manchmal habe ich überlegt, alles aufzugeben und zurück nach Russland zu gehen."

Problematisch sei für ihn gewesen, die Informationen über die Anerkennung seiner Ausbildung zu erhalten. Jedes Bundesland bestimmt nämlich seine eigenen Voraussetzungen zur Berufsanerkennung der eingewanderten Ärzte. In den meisten Bundesländern müssen Ausländer aus nicht EU-Ländern ohne Berufserlaubnis erst nach einem Arbeitsplatz suchen, nur dann können sie zugelassen werden. Ein russischsprachiges Informationsportal für Ärzte empfiehlt, erst am Ende eines erfolgreichen Vorstellungsgesprächs dieses "Detail" zu erwähnen, um den potenziellen Arbeitgeber nicht gleich abzuschrecken. Mit der Anstellungsbestätigung muss der Ausländer dann möglichst schnell seine Berufserlaubnis beschaffen.

Die Themen und die Voraussetzungen für die Gleichwertigkeitsprüfung unterscheiden sich von Ort zu Ort, offizielle Quellen dazu gibt es keine. Die Informationen darüber werden via Mund-zu-Mund und auf den Foren übergeben. Die Durchfallquote ist hoch: So konnten zum Beispiel nach Angaben der Landesärztekammer Hessen in 2008 32 Prozent der ausländischen Ärzte ihre Kenntnisse nicht beweisen. Auch das Institut für Bildung und Beruf in Nürnberg weist darauf hin, dass bis zur Hälfte der Geprüften durchfallen.