Zwölf Jahre ist es her, da rumorte es gewaltig in der bayerischen Wirtschaft: An den Universitäten fanden die Firmen fachlich zwar gut ausgebildete Absolventen, nur führen konnten die Führungskräfte von morgen nicht. 15 Millionen D-Mark nahmen große DAX-Konzerne in die Hand, um das zu ändern, und gründeten die Bayerische Eliteakademie. Das Kapital wurde in eine Stiftung gesteckt, aus deren Zinsen und Spenden die Akademie ihr Seminarprogramm finanziert. Das Konzept ist in Deutschland auch heute noch einzigartig. Die bayerische Wirtschaft – Initiator und Geldgeber – zieht sich hier den Führungsnachwuchs von morgen heran.

Das Programm ist intensiv. Dreimal kommen die Stipendiaten für jeweils vier Wochen in einem Seminarzentrum in der Nähe von München zusammen, auch die Wochenenden gehören dazu. Seminare, Kaminabende und Exkursionen: Wissenschaftler, Medienleute und Entscheider aus der Wirtschaft diskutieren mit ihnen über Zivilcourage, Wirtschaftskriminalität oder ethikorientierte Führung. In Teamtrainings feilen sie an den Soft Skills, zwei Wochen in China sind das i-Tüpfelchen. Eine Million Euro Budget hat die Akademie jährlich, 35 Bewerber nimmt sie jedes Jahr. Die sollen mehr im Blick haben als ihre eigene Karriere und sich engagieren. Gute Noten seien nicht das Entscheidende, heißt es.

Es klingt nach Elite. Eine, die dazu gehört, ist Tanja Fassnacht. Zwei Jahre lang ist die heutige Projektmanagerin bei einem Drahthersteller in ihrer vorlesungsfreien Zeit auf Akademie gegangen. Während ihre Kommilitonen am Baggersee in der Sonne lagen, saß sie im Seminarraum, stand sie Entscheidern aus der Wirtschaft gegenüber und besuchte Kurse, die ihr etwas für das Arbeitsleben brachten. "Das war mein Rüstzeug für den Berufseinstieg", sagt Fassnacht rückblickend.

Die Jungen lernen dabei von den Älteren. Jeder Stipendiat bekommt einen Mentor, der ihn begleitet. Christian Johannes Tipecska ist so ein Mentor. Der 36-Jährige leitet ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit 50 Mitarbeitern, jedes Jahr bekommt er einen neuen Mentee. Es ginge darum, Kontakte herzustellen und Distanz zu Führungskräften abzubauen. "Mentoren sind Begleiter, keine Jobbeschaffer", betont er.

Die brauchen die Stipendiaten ohnehin nicht, über die Akademie werden die entscheidenden Karrierenetzwerke geknüpft. "Das ist wertvoller als ein Praktikum", sagt Michael Oberwegner, Berater bei einer Personalberatung. Es ginge aber nicht darum, schnell nach oben zu kommen. "In meinen Mentees erkenne ich vor allem den Wunsch nach einer erfüllenden Beschäftigung", sagt Tipecska. "Freude an der Arbeit steht über dem Gehaltsscheck, auch wenn ihnen eine schnelle Karriere leichter fällt als den meisten Studenten."

Nur ein Problem hat die Akademie: Der Begriff "Elite" ist verbrannt. Auch Fassnacht will sich nicht als Elite bezeichnen. "Ich möchte etwas bewegen in der Welt, und nicht wie ein Snob über allem stehen", sagt sie. Studenten, Alumni, Mentoren – sie alle drücken sich ein wenig vor der Definition des Wortes. "Der Begriff Elite ist eine Herausforderung in der Kommunikation", sagt selbst der Geschäftsführer Thomas Wellenhofer. Dabei wollten die Gründer damit lediglich all die Führungsqualitäten zusammenfassen, die an den Universitäten nicht ausreichend vermittelt werden. Gesellschaftliche Werte und Verantwortungsbewusstsein stehen dabei ganz weit oben.

