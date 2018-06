"Das schaffst du nicht. Mach Deinen Hauptschulabschluss und werde Verkäuferin." Dieses Urteil einer Lehrerin hat die damals 14-jährige Seren Kizilyurt entmutigt. Schlagartig platzte der Traum der in Deutschland aufgewachsenen Türkin, weiter zur Schule zu gehen, um dann Krankenschwester zu werden. Dann lernte sie Jürgen Deutschbein kennen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, jungen Menschen wie Seren beizustehen. Deutschbein gab dem Mädchen Nachhilfe und machte ihr Mut. "Er hat mir gezeigt, dass ich sehr viel schaffen kann, wenn ich es will." Mit 18 Jahren hat Kizilyurt heute ihr Fachabitur in der Tasche und am 1. September eine Ausbildung als "Gesundheits- und Krankenpflegerin" in Mülheim an der Ruhr begonnen. Mit Deutschbeins Hilfe bewarb sich die junge Frau an sechs Krankenhäusern und konnte schließlich sogar unter mehreren Angeboten auswählen.

Der ausgebildete Theaterpädagoge Jürgen Deutschbein arbeitet ehrenamtlich für das Centrum für bürgerschaftliches Engagement (CBE), das seit 2007 in Mülheim rund 15 solcher Patenschaften zwischen Ehrenamtlichen und Schülern von Haupt- und Realschulen anbietet. Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, den Schülern beim Einstieg ins Berufsleben zu helfen. Das funktioniert nicht immer so glatt wie bei Seren, aber in den meisten Fällen bekommen die Schüler einen Ausbildungsplatz oder gehen auf eine weiterführende Schule.

In Seminaren erhalten die Erwachsenen sowohl Informationen über den Arbeitsmarkt als auch Motivationstraining. "Wichtig ist, dass die Paten eine hohe Frustrationsgrenze haben. Sie müssen immer wieder die Initiative ergreifen", sagt die Geschäftsführerin des CBE, Andrea Hankeln. Einen Menschen zu haben, auf den sie sich verlassen können, sei für viele Jugendliche eine ganz neue Erfahrung. "Wenn Jugendliche und Erwachsene es schaffen, eine Vertrauensbasis aufzubauen, dann ist das für beide ein sehr schönes Erlebnis."

Für Jürgen Deutschbein ist sein Engagement selbstverständlich. "Ich habe in meinem Leben immer wieder Menschen gehabt, die mich unterstützt haben. Deshalb möchte ich das weitergeben." Deutschbein, der beim Sozialamt arbeitet, hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Hauptschüler oft als Versager fühlen und mutlos seien. So sei es kein Wunder, dass fast 80 Prozent der Hauptschüler bei Bewerbungsgesprächen scheitern . "Wenn ich die Jugendlichen lobe, fühlen sie sich verhöhnt. Das sind sie nicht gewöhnt", stellt Deutschbein fest. Er selbst gebe auch nach Enttäuschungen keinen Jugendlichen auf, denn er sei überzeugt davon, dass jeder Mensch Talente habe.

Nicht nur Ehrenamtliche, auch Unternehmen setzen zunehmend auf die Förderung von schwächeren Jugendlichen, beispielsweise die E.on AG, die mit dem Programm Mit Energie dabei Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt. Mit lokalen Partnern organisiert der Konzern ein zehnmonatiges Programm, wovon die ersten drei Monate von der Bundesagentur für Arbeit finanziert werden.

Einer der daran teilgenommen hat, ist Kevin Kaminski. Obwohl der junge Mann aus Gelsenkirchen schon lange davon träumte, Fotograf zu werden, traute er sich nicht, sich bei einem Atelier zu bewerben. Sechs Jahre lang wechselte der heute 23-Jährige nach seinem Realschulabschluss zwischen Schulen, Bundeswehr und Zeitarbeit . Bei Vorstellungsgesprächen war er nervös und schlecht vorbereitet. "Ich gehörte immer zu den Aussortierten, es war schrecklich", erinnert er sich. 2009 vermittelte ihn ein Berufsberater an das Projekt des Energiekonzerns.