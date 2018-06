Jochen Kramer war Manager in der Automobilindustrie in Stuttgart. Aber seine Karriere geriet bei seinem alten Arbeitgeber ins Stocken. Kramer entschloss sich für eine berufliche Veränderung und wandte sich an den Personaldienstleister Robert Half International in München. Zehn Jahre Berufserfahrung konnte Kramer zu diesem Zeitpunkt vorweisen.

Im Anschreiben brachte er seine beruflichen Interessen und seine Flexibilität auf den Punkt, der Lebenslauf klang schlüssig. Das nötige Quäntchen Glück führte zum Erstgespräch mit Berater Darren Payne. Und der hatte schon eine passende Position im Hinterkopf. Nach nur fünf Wochen hielt der Kramer einen neuen Arbeitsvertrag in seiner Hand, als Manager in der Softwarebranche.

Initiativbewerbung Das ist bei der Initiativbewerbung zu beachten Anschreiben

Die persönlichen Stärken und Schwächen sowie das Entwicklungspotenzial und die Wunschposition beziehungsweise -branche in etwa zehn Sätzen zusammenfassen. Vor allem das Spezialgebiet des Bewerbers sollte im Anschreiben sofort ins Auge springen. Lebenslauf

Die bisherigen beruflichen Stationen tabellarisch auflisten. Anschreiben und Lebenslauf sollten sich zwar ergänzen, jedoch auf keinen Fall doppeln. Erstgespräch

Die menschliche Komponente, etwa den persönlichen Führungsstil betonen, denn der Berater checkt, ob der Bewerber ins Kundenunternehmen passt – Fachkompetenz allein reicht nicht. Nachfassen

Maximal einmal sollten sich Initiativbewerber in Erinnerung bringen, nach etwa zwei Wochen. Pflegen

Unabhängig davon, ob ein Stellenwechsel tatsächlich zustande kommt oder nicht, lohnt sich die Kontaktpflege. Kommt es später zu neuen Aufgabengebieten oder Zusatzqualifikationen, dann den Headhunter ruhig mit einem aktualisierten Profil darauf hinweisen.

Auch so kann eine Initiativbewerbung aussehen. Zwar geht es nicht immer so schnell, wenn sich Fach- und Führungskräfte selbst nach einem attraktiveren Job umsehen. Aber Eigeninitiative sehen Headhunter durchaus gerne. Vorbei sind die Zeiten, in denen es ein Nachteil war und ein Geschmäckle hatte, sich selbst ins Gespräch zu bringen.

"Ich kann Initiativbewerbungen empfehlen", sagt Darren Payne, inzwischen Leiter der Niederlassung von Robert Half International in Wien. Gerade jetzt, wo sich wieder lukrative Jobs auftun und die Angst vor dem Jobwechsel weicht, ist die Zeit dafür richtig. "Das Karussell dreht sich wieder."

Allerdings nicht für jeden. Initiativbewerber müssen fachlich sehr gut sein und zum Geschäftsfeld des angesprochenen Personalberaters passen. "Erweist sich der Kandidat im Erstgespräch als geeignet", sagt der Spezialist für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen, "ist die Quelle seiner Bewerbung eigentlich egal."

Die Professionalität der Bewerber im Umgang mit ihrer Initiative entscheidet also über ihren Erfolg. Da gibt es zwischen der Direktsuche und dem Umweg über den Personalberater keinen Unterschied.